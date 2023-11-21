Meslek lisesinin gurur veren başarısı: Küresel öğretmenin küresel öğrencileri

2018'de Hindistan'ın düzenlediği yarışmada Küresel Öğretmen Ödülü'nü kazanan, 2021'de de Global Teacher Prize yarışmasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren Selçuk Yusuf Arslan'ın öğrencileri gurur veren bir başarıya imza attı. Türkiye'nin en prestijli fen ve Anadolu liselerinden kendisine teklif gelmesine rağmen meslek lisesinde eğitim vermek isteyen Arslan'ın çalışmaları meyvelerini verdi. Arslan'ın öğrencileri, dünya çapında ün salmış okullara fark atarak Avrupa'da düzenlenecek bir yarışmada finale kaldı. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Abdüssamed Kuru, Melissa Asya Yıldırım ve Cafer Berat Gülsoy, öğretmenleri Selçuk Yusuf Arslan ile Timur Gündoğan'ın mentörlüğünde geliştiridikleri geri dönüşüm projelerini bugün Almanya'da tanıtacak. Berlin'de düzenlenen Future League yarışmasının finaline yalnızca 10 takım katılabildi.Çevre sorunlarına çözüm üretmek ve gençlerin sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almasını özendirmek amacıyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen eğitim girişimi Science on Stage Germany, Avrupa çapında "Future League" yarışmasını başlattı. Öğretmenler ve öğrencilerinden, 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nden bir veya daha fazlasını yaratıcı bir şekilde ele alan sınıf projeleri geliştirmeleri istendi. Çağrıya tam 17 ülkeden ekip yanıt verdi ve başvuruda bulundu. STEM eğitimi, sürdürülebilirlik ve inovasyon uzmanlarından oluşan uluslararası bir jüri, daha sonra en iyi 10 proje fikrini seçmek gibi zor bir görev üstlendi. Seçilen projeler arasında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yer aldı.3 öğrencinin geliştirdiği projeye "Akıllı Geri Dönüşüm" adı verildi. Bir web kamerası, 3 servo motor ve kendi kendine programlanan nesne tanıma özelliğinin yardımıyla, atılmadan önce atık cam, plastik ve organik atıkları tanımlayan ve böylece doğru çöp kutusunun otomatik olarak açılmasını sağlayan üç çöp kutusu inşa edildi.SABAH'A konuşan öğretmen Selçuk Yusuf Arslan, "Her yılın sonunda bir proje sergisi düzenliyoruz. Tasarım, robotik ve yazılım kategorilerinde başarılı projeler yapan öğrencilerimizi motive etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl sergide öne çıkan bir proje olan 'Akıllı Geri dönüşüm' projesini Future League yarışmasına gönderdik. Proje Avrupa genelinde finale davet edilen 10 projeden biri oldu ve ülkemizi Berlin'de düzenlenecek finalde temsil etme hakkı kazandık. Proje ekibindeki öğrencilerimi tebrik ederim. Bu başarıları okuldaki diğer arkadaşlarını da cesaretlendirdi. Aynı zamanda proje ile sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamaları da gurur verici" dedi.