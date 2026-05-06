Mesleki eğitim sahaya iniyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek amacıyla mayıs ayı boyunca Türkiye genelinde kapsamlı bir etkinlik süreci başlatıyor. "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla hayata geçirilen çalışmalar, 81 ilde meslek liselerinde uygulanacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülecek etkinliklerde öğrenciler bakım, onarım, üretim, tasarım ve hizmet alanlarında aktif rol alacak. Böylece mesleki eğitimin yalnızca okulda değil, hayatın içinde öğrenilen bir süreç olduğu vurgulanacak. Program kapsamında sergiler, atölye çalışmaları, sektör buluşmaları ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlenecek. Öğrencilerin girişimcilik, problem çözme ve işbirliği becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken aynı zamanda topluma katkı bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Etkinliklerde 19 Mayıs ruhunu yansıtan değerlerle birlikte Ahilik geleneğinin meslek ahlakı da ön plana çıkarılacak. Gönüllülük esasına dayalı katılımla yürütülecek çalışmaların, gençlerin erken yaşta meslek edinmesine katkı sağlaması bekleniyor.