Mesleki eğitimde öğrenci oranı % 40’a ulaştı

Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi önceki gün İstanbul'da başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış konuşmasında Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimde uzun bir geçmişe sahip olduğunu, ahilik geleneğinin bu alanın değerler sistemini oluşturduğunu söyledi. Bakan Tekin, mesleki ve teknik eğitimin yeniden yükselişe geçtiğini belirterek ortaöğretimdeki öğrencilerin yaklaşık yüzde 40'ının bu okullarda bulunduğunu söyledi. Tekin, Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nde Meslek 5.0 yaklaşımı, dijital dönüşüm ve sektörle işbirliği adımlarını anlattı.

MESLEK 5.0 DÖNEMİ

Tekin, küresel ölçekte hızlanan teknolojik değişimin eğitim programlarını da yeniden ele almayı zorunlu kıldığını ifade ederek Meslek 5.0 yaklaşımının yalnızca dijital modüllerden ibaret olmadığını vurguladı. Bu modelin sanayi dönüşümü, işgücü ihtiyacı, yapay zekâ tabanlı süreçler ve insan becerilerinin yeni rolünü birlikte değerlendiren bütüncül bir çerçeve sunduğunu belirtti. Türkiye'de iş dünyasının talep ettiği niteliklerin dijital okuryazarlık, veri analizi, programlama temelleri, robotik uygulamalar ve sürdürülebilir üretim etrafında şekillendiğini söyledi.

1.5 MİLYON ÖĞRENCİ

Türkiye'deki mevcut tabloya ilişkin rakamları paylaşan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla 3 bin 954 okulda 1 milyon 536 bin 242 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Buna ek olarak 408 meslek eğitim merkezinde 420 bin öğrencinin bulunduğunu belirtti. Zorunlu eğitim çağındaki mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin toplam ortaöğretim içindeki oranının yaklaşık yüzde 40 olduğunu dile getirdi. Çocukların mesleki eğitime yönelimini güçlendirmek amacıyla 19 ilde 272 okulda zanaat atölyesi programlarının yürütüldüğünü belirten Tekin, okul bünyesinde mesleki eğitim ortaokullarının da yeniden açıldığını söyledi. Tekin, Türkiye'de tartışma konusu olan bazı uygulamaların uluslararası ortamlarda ise dikkat çektiğini belirterek yaptıkları çalışmaların birçok ülke tarafından takip edildiğini dile getirdi. Türkiye'nin geliştirdiği modelleri paylaşmak üzere çeşitli ülkelerden davet aldıklarını söyledi. Son olarak Finlandiya'nın mesleki eğitim alanında tecrübe paylaşımı talebi gönderdiğini ifade etti.