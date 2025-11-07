Mesleki eğitime dönüştürücü hamle

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), gençlerin mesleki becerilerini güçlendirmek ve mesleki eğitime yeni bir vizyon kazandırmak amacıyla "Mesleki Farkındalık ve Bilinçlendirme Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında düzenlenecek "Mesleki Eğitimde Farkındalık Çalıştayları Serisi"nin ilki İstanbul'da gerçekleştirildi. Eğitim kurumları, kamu otoriteleri, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren proje; mesleki eğitimi yerelden ulusala taşıyacak, stajdan kariyere uzanan bir öğrenme zinciri kurmayı hedefliyor.

PRESTİJ PROJE

Proje sonunda elde edilecek çıktıların, ulusal düzeyde uygulanabilir politika önerilerine dönüşmesi planlanıyor. Projenin açılışında konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz eğitimin yalnızca bir istihdam alanı değil, toplumsal kalkınmanın ve kültürel sürekliliğin de temel unsuru olduğunu vurguladı. "Bir ülkenin gerçek kalkınması, bilgiyle emeğin buluştuğu yerde başlar. Mesleki eğitim bu buluşmanın anahtarıdır" diyen Yılmaz, "Mesleğinle Yüksel" çağrısıyla gençlere hem ilham hem yön sunmayı amaçladıklarını söyledi. Yılmaz, TÜRGEV'in 30 yıllık birikimiyle eğitim yolculuğunda rehberlik etmeye devam ettiğini belirterek "Eğitimi yalnızca bilgi aktarımı değil, yaşam rehberliği olarak görüyoruz. Gençlerimizin meslekleriyle özgüven kazanmalarını istiyoruz" dedi.