Meslekler ‘Bilim Kafe’de tanıtılıyor
Üniversitelerde düzenlenen Bilim Kafe etkinliğiyle öğrenci ve aileleri geleceğin meslekleri, istihdam olanakları ve yükselen kariyer alanları hakkında bilgilendiriyor. "Gençleri geleceğin dünyasına hazırlayacak meslekleri planlarken, bu meslekleri doğru anlatmanın da sorumluluğunu taşıyoruz" ifadesini kullanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şunları kaydetti: "Akademisyenlerimiz, sektör temsilcilerimiz, mezunlarımız ve öğrencilerimiz aynı platformda bir araya gelerek, o programların kazandırdığı becerileri, kariyer fırsatlarını, çalışma hayatındaki karşılığını ve değişen dünyanın ihtiyaçlarını gençlerimize doğrudan anlatıyor. Böylece tercih yapacak gençlerimiz, meslekleri sadece broşürlerden değil, o alanı yaşayan ve üreten insanlardan dinleme imkânı buluyor."