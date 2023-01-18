Meşru Müdafaa Nedir? Meşru Müdafaa Neleri Kapsar, Şartları Neler, Ceza Verilir Mi?

Günümüzde birçok insana kişisel bir saldırı olabiliyor. Bu durumda insanlar kendilerini savunma amaçlı karşı bir saldırı gerçekleştirebiliyorlar. Mahkemede bu olay üzerine daha ayrıntılı cevaplar verebilmek için de meşru müdafaa örneklerine göz gezdiriyorlar. Saldırıya uğramak tam anlamıyla büyük bir sorun olabilir fakat meşru müdafaa sayesinde bu konuyu en az hasarla atlatma şansınız olabiliyor. Hadi gelin meşru müdafaa nedir adlı yazımızı daha ayrıntılı inceleyelim…

Meşru Müdafaa Nedir?

Meşru müdafaa anlamını yansıtmak için meşru savunma olarak da kullanılabilir. Meşru müdafaa kendisine veya bir başkasına doğru gelen haksız bir saldırıya karşı o zaman ki durumla beraber saldırıya karşı engelleme şekline verilen addır. Saldırıya karşı gelmek için aynı orantıda bir güç kullanarak karşı saldırı uygulayan kişi, meşru müdafaa sayesinde ceza almaktan kurtulur. Haksız bir saldırıya maruz kaldığında heyecan, korku ve paniğe kapılarak meşru müdafaanın belirlenen sınırlarını aşması durumunda olsa bile kişiye ceza verilmez.

Zorunluluk hali ise kendisinin veya bir başkasının hakkına yönelik ağır ve tehlikeli bir duruma karşı herhangi bir korunma olanağı yok ise bu tehlikeden kurtulmak için kişinin veya kişilerin yaptığı olayları konu almaktadır. Zorunluluk hali aynı zamanda; "ıztırar hali" olarak da adlandırılmaktadır.

Meşru Müdafaa Neleri Kapsar?

Meşru müdafaa, yasal savunma ve meşru savunmayı kapsar. Bunlar da, uğranılan bir saldırı karşısında bireyin kendisini ya da bir başkasını korumak için gösterdiği veya yaptığı durumlara verilen addır. Saldırıyı durdurmak veya azaltmak için orantılı güç kullanmasına denir.

Meşru Müdafaa Şartları Neler ve Ceza Verilir mi?

Meşru müdafaada ceza verilmez. Fakat ceza alınmaması için de bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Eğer bu şartları sağlıyorsa meşru müdafaaya girer ve sanık ceza almaz. Bu şartları aşağıda belirttik. Saldırıya dair belirlenen şartlar, saldırıyı gösteren kişinin şiddetinin ağırlığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu şartlara şöyle bir göz gezdirirsek:

Meşru Müdafaada Bir Saldırı Hali Bulunmalıdır

Meşru müdaafanın gerçekleşmesi için bir saldırı olması gerekiyor. Saldırı olmadan meşru müdafaa gerçekleşmez. Bir saldırı başladığında size kendinizi savunma hakkı doğuyor. Saldırı hakkını geniş anlamak gerekmekte ve başladığı durumda savunma yapma imkânını doğuracak ya da savunma yapmayı güçleştirecek bir saldırı, başlamış bir saldırı olarak adlandırılır.

Meşru Müdafaa İçin Haksız Bir Saldırı Olmalıdır

Kişiye yapılan saldırı haksız bir saldırı olmalıdır. Yani kendisini meşru müdafaa kapsamında savunacak kişinin haklı olması gerekmektedir. Saldırının belli bir sebebi var ise, meşru müdafaa kapsamına giremez. Örneğin, intiharda bulunmak isteyen bir kişiye müdahale ederken güç kullanılması durumunda, intihar etmek isteyen kişinin kendisini kurtarmaya çalışan kişiyi darp etmesi durumunda meşru müdafaa kapsamına giremez.

Saldırı Meşru Müdafaa İle Korunabilecek Bir Hakka Yönelmeli

Meşru müdafaadaki asıl amaç, belirli bir hakkı korumaktır. Bu sebepten dolayı saldırının meşru müdafaa ile korunabilecek durumda olan bir hakka yönelmiş olması gerekmektedir. Zanlının, meşru savunma ile korunması mümkün olmayan bir hakkı korumaya çalışması meşru müdafaa kapsamına girmez.

Meşru Müdafaada Saldırı ile Savunma Eşzamanlı Olması Gerekir

Meşru müdafaa, yapılan saldırıyla eş zamanlı olmalıdır. Bir nevi etki – tepki kavramı ile örtüşmelidir.

Meşru Müdafaa İçin Savunma Zorunu Olmak Zorundadır

Yani eğer savunma yapmadan başka bir şekilde kurtulmak mümkün ise, meşru müdafaa sayılmaz. Sadece savunma yoluyla kurtulma sağlanabilecek bir durum olmalıdır.

Meşru Savunma Saldırana Karşı Yapılmalıdır

Saldırıyı alan kişi, savunmasını saldırana doğru yapmalıdır. Saldıran kişiye doğru yapılmayan savunmalar meşru müdafaa kapsamına girmez. Örneğin, A kişisi B kişisine saldırdı ve yoldan geçen C kişisi de A kişisinin B kişisine saldırdığını gözlemledi. Sonra da C kişisi A kişisine saldırdı. Bu meşru müdafaa sayılmaz.

Meşru Müdafaada Saldırı ile Savunma Orantılı Olmalıdır.

Bireyin aldığı saldırı oranıyla eşdeğer bir şekilde savunma göstermesi gerekmektedir. Eğer daha fazla bir şiddetle saldırırsa bu meşru müdafaa kapsamına girmez.