Mesut Eş Anlamlısı Nedir? Mesut Kelimesinin Eş Anlamlısı

Uzun yıllardır dilimizde kullanım alanı bulan mesut kelimesini günümüzde de kullananların sayısı halen oldukça fazla. Lakin artık cümle içinde değil de, genellikle bir erkek ismi olarak ya da deyimlerin içinde geçen bir sözcük olarak mesut kelimesi karşımıza çıkıyor. Zira mesut kelimenin eş anlamlısı daha sık kullanılıyor.

MESUT EŞ ANLAMLISI

Mesut sözcüğü, Türkçedeki çoğu kelime gibi Arapça kökenli bir kelimedir. Mesut sözcüğünün eş anlamlıları Türk Dil Kurumu'na göre mutlu, bahtiyar, sevinçli, ongun, saadetli ve berhudar kelimeleridir. Lakin halk içinde mesudun eş anlamlısı olarak genellikle mutlu kelimesi kullanılmaktadır. Yine de belirtmekte fayda vardır ki, diğer kelimelerin de kullanılmasında bir yanlışlık yoktur. Zira mesut eş anlamlısı olarak hepsi doğru birer tercihtir.

MESUT NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE MESUT TANIMI

Mesut sözcüğü Arapça kökenli bir kelime olma özelliğine sahiptir. Mesut kelimesi dilimize Arapça bir kelime olan mes'ud sözcüğünden türeyerek geçmiştir. Yapılan araştırmalar mesut kelimesinin tarihte ilk kez 1500'lü yıllardan önce Kıpçak Türkçesi Sözlüğü'nde geçtiğini göstermektedir. Türk Dil Kurumu ise mesut kelimesini "mutlu" olarak tanımlamaktadır.

Mesut kelimesinin kullanım biçimi oldukça geniştir. Mesut kelimesi bir sıfat ya da zarf olarak karşımıza çıkmaktadır. Lakin mesut sözcüğünü isim olarak da kullanmak mümkündür. Zira özellikle erkek çocuklarda mesut ismine sıklıkla rastlanılmaktadır. Fiil olarak mesut kelimesi ise mutlu olmak anlamına gelmekte ve "mesut olmak" şeklinde kullanılmaktadır.