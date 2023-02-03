Meşveret Ne Demek? Osmanlıda Meşveret Kurmak Nedir, Ne Anlama Gelir?

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Meşveret Ne Demek?

Türkçe dünyanın en zengin dillerinden biridir. Bu dil içinde çok az kullanılan kelimeler de vardır. Söz konusu kelimeler nadiren karşınıza çıktığı için bu sözcüklerin anlamını bilmeyebilirsiniz. Meşveret sözcüğü de nadiren kullanılan ve anlamı herkes tarafından bilinmeyen kelimelerden biridir.

Meşveret sözcüğü, Arapça kökenli olan bir sözcüktür. Eski Türkçede bu kelime yaygın olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise bu denli yaygın olmasa da kimi kaynaklarda bu kelime kullanılır. Meşveret, en yalın tanımı ile istişare demektir. Yani herhangi bir konu hakkında başkasından fikir alma ya da başkasına danışma anlamı vardır. Meşveret ile alınan kararların daha doğru sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bu nedenle meşveret sosyal hayatın en önemli olguları arasındadır.

Dinde Meşveret Ne Anlama Gelir?

Yapılacak işler karşısında bilen birisinden destek almak ve onun fikirleri ile hareket etmek çok önemlidir. Bu sayede insanların doğru karar verme ihtimali artar. İslami açıdan da meşveretin önemi çok büyüktür. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) de çeşitli zamanlarda söylediği hadislerle meşveretin önemine vurgu yapmıştır. İslam alimleri tarafından meşveret yapılarak alınan kararların Allah nezdinde hayırlı sonuçlar doğuracağı ifade edilmiştir.

Osmanlıda Meşveret Kurmak Ne Demek?

Osmanlı Devleti'nde meşveret eksenli bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Bu kapsamda meşveret meclisleri kurulmuştur. Meclislere padişah, fikrine değer verdiği kişileri çağırmış ve onların da alınan kararlara dâhil olmasını sağlamıştır.

Meşveret Meclisi, Osmanlı yönetiminde önemli konuların görüşüldüğü bir danışma kurulu idi. Bu danışma meclisinde devletin yönetimini etkileyen önemli kararlar alınmıştır. Farklı isimlerle anılması da söz konusu olsa da bu meclis hemen her padişah tarafından kurulmuştur. Bu meclisin daha sistemli hale getirilmesini sağlayan padişah 1. Abdülhamid'dir. 3. Selim'in padişahlığı döneminde de bu düzen devam ettirilmiştir. Meşveret Meclislerinde fikrine değer verilen birçok kişi görev alırdı. Bu meclisin genel anlamda görevleri şu şekilde sıralanabilir.

Savaş ve barış yapılmasına karar vermek,

Anlaşmaların hazırlanması ve uygulanması,

Önemli devlet işlerinin uygulanması aşamasında fikir alışverişinde bulunmak.

Bu meclislerin toplanmasına karar veren genellikle padişah olmuştur. Fakat kimi durumlarda sadrazamın da bu meclisin toplanmasına karar verdiği görülür.