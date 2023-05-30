Metal Doğada Kaç Yılda Yok Olur? Metal Atıkların Doğada Yok Olma Süresi Nedir?

Biyolojik sistemin dengesini bozduğu ve canlı türlerinin varlığını tehdit ettiği için metal doğada kaç yılda yok olur önemlidir. Metalin doğada yok olma süresi nedir diyenler için bu yaklaşık olarak 10 ila 100 yıl arasında değişir. Kendi içinde farklı gruplara ayrılan metaller, değişik özelliklere sahip olmalarından dolayı yok olma süreleri de farklılık gösterir. Metal doğada ne kadar sürede yok olur? İşte merak edilenler…

Metal Doğada Kaç Yılda Yok Olur?

Çevre kirliliğinin en önemli nedeni atıklardır ve metaller, doğada çok geç yok oldukları için ekosistemin bozulmasına neden olurlar. Bundan dolayı geri dönüştürülmeleri, hem doğal kaynakları korumak hem de ekonomik açıdan fayda sağlamak için çok daha yararlıdır. Metallerin geri kazanımı sonucunda, boya kutusu, yağ kutusu, çeşitli beyaz eşya, bisiklet ve inşaat malzemeleri yapılır. Ancak doğaya atılan metallerden faydalanmak mümkün değildir. Aksine çevre ve canlılar için büyük bir tehlike oluştururlar. Doğal kaynakların kirlenmesine ek olarak, besin zincirini de olumsuz yönde etkilerler. Buna, doğal florayı bozmakla başlarlar. Hava, su ve toprak kirliliğinden dolayı bitki türlerinin fizyolojisi zarar görür. Bu bitkilerle beslenen hayvanların, insanlar ve diğer canlılar tarafından tüketilmesi ise oldukça tehlikelidir. Besin zinciri nedeniyle bir canlıdan diğerine aktarılan kimyasallar, onların varlıkları için oldukça tehdit edicidir.

Doğaya olan zararları, metal atıkların mutlaka geri dönüştürülmesi ve doğaya atılmaması gerektiğini anlamak için yeterlidir. Bu konuyla yakından ilgilenenlerin merak ettiği en önemli nokta, metalin doğada ne kadar sürede yok olduğudur. Türlerine göre farklılık gösteren bu atıklar, 10-100 yıl arasında yok olur. Dünyanın ekolojik dengesinin bozulmasını önlemek için tüm atıkların geri dönüştürülmesi oldukça önemlidir.

Atıklar Doğada Ne Kadar Sürede Yok Olur?

Aşağıda, doğal ve yapay bazı atıkların doğada kendiliğinden yok olma süreleri belirtilmiştir. Bunlar şu şekildedir:

Cam şişe: 4000-4500 yıl

Plastik: 400-450 yıl

Teneke kutu: 50 yıl

Demir: 200-300 yıl

Alüminyum: 100 yıl

Gazete ve kağıt atıklar: 3 ay

Sigara izmariti: 2 yıl

Poliüretan köpük: 1000 yıl

Misina: 600 yıl

Karton süt kutusu: 3 ay

Kontrplak: 1-3 yıl

Pil: 300 yıl

SIM kart: 1000 yıl

Bebek bezi: 450 yıl

Karton kutu: 2 ay

Elma çöpü: 2-3 ay

Sakız: 5 yıl

Yün giysiler: 1-5 yıl