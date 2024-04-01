Mete Han’ın Mezarı Nerede? Mete Han Nerede Öldü, Mezarının Yeri Belli Mi?

Hun Devleti'nin kurucusu ve Türk tarihinin önemli bir ismi olan Mete Han, hakkında çok fazla bilgi mevcut olmasa da farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi de Orta Asya Türklerini tek bir çatı altında birleştirmesi ve icat ettiği ıslıklı oktur. Mete Han hakkında en bilinen bilgiler bunlar iken hakkında kesin olamayan ölümü, mezarı ve nerede öldüğü konularıdır. Bunlar da Mete Han'ın mezarı nerede, Mete Han nerede öldü ve mezarının yeri belli mi, konu ve sorularıdır.

Mete Han Nerede Öldü?

Herkesin bildiği üzere Türklerin ana vatanı Orta-Asya'dır. Orta Asya'da Türklerin ana vatanı Kuzey'de Sibirya Orman Bölgesi, Doğu'da Çin, Güney'de Hindikuş Dağları, Kven-Lün ile Pamir Yaylası ve Batı'da ise Hazar Denizi arasında kalan bu çok geniş coğrafya olarak tanımlanır ve açıklanır. Türkler çok büyük medeniyetler kuran Türklerin tarihte bilinen ilk devleti Çinliler'in "Hiung-nu" adını verdiği Hunlar'dır. Tarihte bilinen ilk Türk devleti Hunlar ile ilgili bilgiler zamanın koşulları gereği en çok Çin kaynaklarından öğrenilebilmektedir. Yazılı kaynaklar etrafında M.Ö. XXIV. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlayan bilgiler Mete Han'a kadar çok fazla sınırlı ölçülerde olmuştur. Ancak Mete Han ile beraber güçlü ve disiplinli bir devlet teşkilâtına sahip olamaya başlayan Türkler, Çin Devleti için korkutucu bir güç olmaya başlamıştır.

Mete Han'ın (Oğuz Kağan)Türk tarihi ve Ortaya Asya üzerindeki bu nitelikli etkisi onun hakkında dönemin koşulları bağlamında bilgiler kaydedilmesini başlatmış ve sağlamıştır. Çeşitli kaynaklara kaydedilen bu bilgiler, Mete Han hakkında günümüzde de pek çok bilgiye ulaşmamızı sağlamaktadır. Ancak bu bilgiler arasında büyük bir muammaya sahip olan bilgiler de bulunmaktadır. Bunlar arasında yer alan nerede öldüğü konusu da tarih meraklıları tarafından merak edilmektedir. Ülkeyi oğulları arasında paylaştırmasından sonra Oğuz Kağan'ın M.Ö. 174'de ölmüştür. Ana vatanı Orta Asya da ölen Mete Han'ın (Oğuz Kağan) tam olarak nerede öldüğü belli değildir.

Mete Han'ın Mezarı Nerede, Yeri Belli Mi?

Orta Asya'da Hun Devleti'nin kurucusu ve büyük hükümdarı olan Mete Han ya da bilinen diğer İsmi ile Oğuz Kağan, hakkında Çin kaynaklarından bilgiler elde edilirken ulaşılamayan bilgiler de bulunmaktadır. Bunlar arasına nerede öldüğü, vefatı, mezarı gibi bilgilerdir. Bugün Mete Han'ın mezarının nerede ve yeri belli mi sorularının yanıtı kesin olarak cevaplanamamaktadır.