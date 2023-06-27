Metin Türleri - Edebi Türler Kaça Ayrılır ve Örnekleri Nelerdir?

Bir metnin türünü belirlerken konusuna, yazılma amacına ve dil anlatım özelliklerine bakmak gerekir. Metin türleri örnekleri, edebiyatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Edebi türler nelerdir kaça ayrılır, dediğimizde tüm edebi türlerin kendilerine özgü özellikleri olduğunu öğreniriz. Edebi eserler kaça ayrılır, sorusuna kurmaca metinler ve öğretici metinler olma üzere ikiye ayrıldığı yanıtını veririz. Kurmaca metinler hikaye, roman gibi metinlerken öğretici metinlerin deneme makale gibi metinlerdir.

Metin Türleri

Bir metnin türünü bilebilmek için okuduğumuz metnin dil anlatım özelliklerine ve konusuna oldukça dikkatli bir şekilde bakmamız gerekir. Edebi metinlerin hemen hemen hepsinin kendine ait bir türü vardır. metinler kendi aralarında farklılık gösterdikleri için en ufak detaylar bile o metnin türüne ulaşmamız için oldukça önemlidir. Metin türleri üçe ayrılır. Metin türleri ve içeriklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Bilgilendirici metinler ; bilgi vermek, ikna etmek, inandırmak, yönlendirmek, uyarmak amacıyla yazılan metinlerdir. Açıklamak, bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılır. Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz ve soyut anlamlarına pek yer verilmez. Gereksiz söz tekrarına, ses akışını bozan, söylenmesi güç kelimelere yer verilmez. Bilgilendirici metinleri şu şekilde sıralayabiliriz: Makale Deneme Söyleşi Fıkra Eleştiri Günlük Haber Metni Mektup Anı Otobiyografi Biyografi Gezi Yazısı Röportaj Reklam Dilekçe Blog Efemera Broşür Özlü Sözler

; bilgi vermek, ikna etmek, inandırmak, yönlendirmek, uyarmak amacıyla yazılan metinlerdir. Açıklamak, bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılır. Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz ve soyut anlamlarına pek yer verilmez. Gereksiz söz tekrarına, ses akışını bozan, söylenmesi güç kelimelere yer verilmez. Bilgilendirici metinleri şu şekilde sıralayabiliriz: Hikâye edici metinler: dikkat çeken ya da ilgi uyandıran bir olay ya da durumun neden-sonuç ilişkisi ile ortaya konulduğu metin türüdür. Hikâye Roman Masal Fabl Tiyatro Efsane Destan Çizgi Roman Karikatür

dikkat çeken ya da ilgi uyandıran bir olay ya da durumun neden-sonuç ilişkisi ile ortaya konulduğu metin türüdür. Şiir: duygu, düşünce ve hayallerin belirli bir düzene uyarak ve uyumlu bir dil kullanarak yazılmasına denir. Çoğunlukla dil bilgisi kurallarına uymaz. Şiir Ninni Mani Şarkı Türkü Tekerleme Bilmece Sayışmaca

duygu, düşünce ve hayallerin belirli bir düzene uyarak ve uyumlu bir dil kullanarak yazılmasına denir. Çoğunlukla dil bilgisi kurallarına uymaz.

Edebi Türler Kaça Ayrılır ve Örnekleri Nelerdir?

Edebiyat, duygu ve düşünceleri söz ya da yazıyla etkili bir şekilde anlatma sanatıdır. Tür ise, edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmasıdır. Edebi türler ikiye ayrılır. Bunlar düz yazı ve şiir türleridir. Düz yazı türleri ise kendi arasında ikiye ayrılır. Edebi türlerden düz yazı türlerini ve şiir çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz: