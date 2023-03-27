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Giriş Tarihi: 27.3.2023 10:21 Son Güncelleme: 27.3.2023 10:21

Metod Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Metot Mu?

Metod nasıl yazılır sorusunun cevabı bu sözcüğün doğru yazım şeklini öğrenmek isteyenler tarafından merak edilmektedir. Dilimizde çok sayıda kelime bulunduğundan bazılarının yazılışında hata yapılmaktadır. Türkçemizde en sık yanlış yazılan sözcüklerden biri metot kelimesidir. Peki, metod nasıl yazılır? TDK açıklaması ile doğru yazılışı metot mu? Merak edilen tüm bu soruların yanıtları yazımızın devamında.

Metod Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Metot Mu?

Türkçemizde bulunan bazı kelimelerin yazılışında sık sık hataya düşülmektedir. Yazım hatası yapmak istemeyenler internet üzerinden TDK sözlüğüne giriş yapıp kelimelerin doğru yazılışını öğrenebilir. Bu yazımızda sizler için metod nasıl yazılır, TDK açıklaması ile doğru yazılışı metot mu gibi soruların cevaplarını derledik. Konuyla ilgili aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını yazımızın içerisinden bulabilirsiniz.

Metod Nasıl Yazılır?

Türkçemizde bulunan kelimelerin doğru yazılış biçimini öğrenmemiz gerekir. Konuşurken ağzımızdan çıkan kelimeleri ayrı mı, bitişik mi olduğuna dikkat etmeden kullanabiliriz. Ancak aynı durum yazılı iletişimler için geçerli değildir. Yazılı iletişimlerde veya bir içerik hazırlarken dilbilgisi kurallarına uyulması çok önemlidir. Günümüzde yazım hatası en yaygın yapılan kelimelerden biri metot sözcüğüdür. Türk Dil Kurumuna göre metot sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Metot – doğru kullanım
  • Metod – yanlış kullanım

TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Metot Mu?

Türk Dil Kurumuna göre metot kelimesi, "yöntem" manasına gelmektedir. Sözcüklerin doğru yazım şeklini öğrenmenin en güvenilir yolu TDK sözlüğüne bakmaktır. TDK'ya göre metot sözcüğünün metod şeklinde yazılması doğru değildir. Bu kelimenin doğru yazılışı "metot" şeklinde olmalıdır. Metot sözcüğünün doğru yazımıyla ilgili birkaç örnek cümle vermemiz gerekirse:

  • Dünkü konu hakkında en kısa sürede yeni metotlar bulmamız gerek.
  • Bu metotları uygulayarak işi daha kısa sürede bitirebiliriz.

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Metod Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Metot Mu?
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