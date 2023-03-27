Metre Kare Nasıl Yazılır? TDK Metrekare Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Günlük hayatta birçok alanda kullandığımız kelimeler vardır. Fakat bu kelimelerin yazılışı konusunda sıkıntı yaşarız. Bu kelimelerden biri metrekare kelimesidir. Metre kare nasıl yazılır, sorusunu duyduğumuzda acaba kısaltmasını mı kastediyor yoksa bitişik mi ayrı mı olduğunu kastediyor diye düşünürüz. TDK metrekare doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı, dediğimizde kelimenin yazılışının bitişik olduğunu öğreniriz. Aynı zamanda metrenin kısaltması "m" harfi ile gösterilir. Metrekare ise "m üssü 2" olarak yazılır.

Metre Kare Nasıl Yazılır?

Türkçede ayrı ya da birleşik yazılan birden fazla kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin birleşik ya da ayrı yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından belirli kurallara bağlanmıştır. Bu kuralların en önemli kategorilerinden biri uluslararası ölçü birimlerinin yazımıdır. Metre santimetre kilogram desimetre metreküp ve bunların yanında metrekarenin yazımı da bu kurallar kapsamında değerlendirilmektedir.

Bir uluslararası ölçü birimi olan metrekarenin yazımı Türk Dil Kurumu kuralları çerçevesinde birleşik olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda uluslararası ölçü birimlerinde metrekarenin yazımı ile ilgili kurallar Türk Dil Kurumunda bitişik yazılan kelimeler olarak düzenlenmiştir. Metrekarenin kısa yazımı küçük m harfi üssü iki "m²" şeklindedir. Q klavye Türkçe dil desteği ile kullanıldığında m yazdıktan sonra boşluk tuşunun solundaki Alt tuşunu basılı tutarak Sağdaki NumberPad rakamlarında 0178 yazarsanız metrekarenin kısaltmasını elde edebilirsiniz.

TDK Metrekare Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk Dil kurumunun görevi, Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilime dayalı araştırmalar yapmak; Türkçenin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve her alanda doğru kullanılmasını sağlamaktır. Bilim alanında nasıl yazılması gerektiği konusunda açıklama yapılan bir kelimede metrekare kelimesidir. Metrekare kelimesinin nasıl yazıldığı konusunda Türk Dil Kurumunun yaptığı açıklama bitişik yazılmasıdır.

Metre kare kelimesinin doğru ve yanlış kullanımları şu şekildedir:

Metre kare (Yanlış kullanım)

Metrekare (Doğru kullanım)

m² (Doğru kullanım)

Metrekare kelimesinin cümle içinde kullanımı şu şekildedir: