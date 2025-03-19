Mevcut lise sistemi akran zorbalığı yarattı

Türkiye'deki 4 yıllık zorunlu lise sistemi okullaşma oranlarını artırsa da hem öğrenciler hem de öğretmenler için bazı sorunlar yarattı. Bu konu Enstitü Sosyal tarafından "Türkiye'de Lise Eğitiminin Dönüşümü" başlıklı bir çalıştay ile masaya yatırıldı. Türkiye'de mevcut lise eğitim sisteminin ele alındığı ve lise eğitiminde köklü bir vizyon değişikliğinin nasıl mümkün olabileceğinin tartışıldığı çalıştay, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, eğitim araştırmacıları, eğitim yönetimi uzmanları, öğretmenler ve okul yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcıların merkeziyetçi yapı, müfredat yoğunluğu ve lise eğitiminin istekli isteksiz tüm öğrenciler için zorunlu tutulması gibi faktörlere dikkat çektiği oturumda esnek ve sadeleştirilmiş eğitim modelleri üzerine uluslararası örnekler değerlendirildi. Çalıştayda liselerde yaşanan birçok sorun da katılımcılar tarafından dile getirildi. Haftalık 40 ders saatinin lise çağındaki gençler için çok uzun bir süre olduğu belirtilen çalıştayda liselerde yaşanan problemlerden şu örnekler ön plana çıktı:

❱❱ DİSİPLİN OLAYLARI: Liselerde ciddi bir disiplin problemi var. Bazı öğrenciler okula zorla geliyor. Ders saatleri çok uzun. Bu gençler liseye istekli gelenler üzerinde ciddi bir akran zorbalığı uyguluyor.

❱❱ ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK:

Dünyadaki eğitim modellerinde özellikle üniversiteye geçiş süreci Türkiye'deki kadar stresli bir süreç değil ve sosyal çalışmalar, grup çalışmaları, proje çalışmaları, ilgi ve beceri temelli bir anlayış daha ön plana çıkıyor.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEMİYORLAR

❱❱ BECERİ EKSİKLİĞİ: Ders saatlerinin uzunluğu ve zorunlu eğitim, meslek ve beceri edinme konusunda ertelenmiş bir kuşak yarattı. Yolda karşıdan karşıya geçemeyen öğrenciler görüyoruz.

❱❱ DEVAMSIZLIK ÇOK: Uzun ders süreleri öğrencileri sıkıyor. Okula ciddi bir yabancılaşma var. Devamsızlık haklarını sonuna kadar kullanıyorlar.

❱❱ PROJE GÖNÜLSÜZLÜĞÜ: Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde öğrenciler derse yetişmek için çok erken saatte kalkıyorlar. Günde 7-8 saat derse giriyorlar. Bu da ciddi bir yorgunluğa neden oluyor. Çok istemelerine rağmen etkinliklere katılamıyorlar, proje üretemiyorlar.

❱❱ ÖĞRETMENLER DE YORGUN: Benzer yorgunluklar öğretmenler için de geçerli. Uzun saatler ders anlatıyorlar. Sonrasında öğrencilerle bire bir proje yapmak onları da yoruyor.

YENİ MODELLER MASAYA YATIRILDI

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, liselerde esnek bir yapının uygulanabileceği yeni bir sistemle ilgili yeşil ışık yaktı. Yelkenci "Eğitim politikalarında sonucu belirleyen çok fazla parametre var. Bu sebeple çok iyi tasarlanmış programlara ihtiyacımız var. Bu noktada sahanın yol göstericiliğini önemsiyoruz ve eğitim alanındaki paydaşlar arasında tartışma zemini sağlayan ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bu tür toplantıları destekliyoruz" dedi. Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan ise Türkiye'de lise kademesinde esneklik ve sadeliği sağlayacak yeni bir eğitim vizyonuna ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.