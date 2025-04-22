Dil, zamanla evrilir ama yazım kuralları her değişkenin peşinden gitmez. Bazı kelimeler köken olarak farklı dillerden geçmiştir ve telaffuzu ile yazımı arasında farklar oluşabilir. Özellikle sonu ünlüyle biten ve çoğul ya da tamlayan ekleri aldığında değişkenleşen sözcükler, yazım hatalarına en açık alanlardan biridir. Mevki nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı mevki mi mevkii mi gibi sorular ek almış hâliyle karşılaşıldığında hangi formun doğru olduğunu kestirmekte zorlananlar tarafından yöneltilmektedir.

Mevki Nasıl Yazılır?

Yazım açısından kelimenin doğru biçimi "mevki" şeklindedir. Bu kelime, Arapça kökenli bir sözcüktür ve Türkçede "yer, konum, pozisyon" gibi anlamlarda kullanılır. Yapısal olarak yalın bir kelimedir ve herhangi bir iyelik ya da belirtme eki almadığında sonu tek "i" harfiyle biter.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Mevki Mi Mevkii Mi?

Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazım "mevki" şeklindedir. TDK'nin Güncel Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu'nda kelime bu haliyle yer almaktadır.