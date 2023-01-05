Mevlana Kimdir? Mevlana Celaleddin-i Rumi Eserleri, Hayatı ve 7 Öğüdü

Mevlana kimdir diyenler, onun büyük bir ilahiyatçı ve ayrıca şair olduğunu bilmeleri gerekir. 30 Eylül 1207'de şimdilerde Afganistan topraklarına ait olan, ancak o dönemde Harezmşahlar Devleti'nin toprağı olan Belh'te dünyaya gelmiştir. Mevlana eserleri ise günümüzde büyük bir ilgi ile okunmaya devam edilir. Mevlana'nın yedi öğüdü ve diğer öğretileri, Anadolu'daki tasavvuf anlayışının temellerini oluşturur. Mevlana Celaleddin Rumi doğum ve ölüm tarihi nedir diye soran çok sayıda kişi vardır.

Mevlana Kimdir?

Dünyaca ünlü tasavvufçu, ilahiyatçı, sufi ve bir şair olan Mevlana, 30 Eylül 1207'de Harezm İmparatorluğu'na bağlı olan Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Bazı kaynaklara göre de şu anda Tacikistan topraklarına ait Vaşh Köyü'nde doğmuştur. Fars kültürünün hakimiyeti altında olan Belh şehrinde büyüyen Mevlana, daha sonra Anadolu'ya göç etmiştir. Bunun nedeni ise Moğollların başlatmış olduğu işgaldir. Önce Bağdat'a, oradan Hicaz'a ve sırasıyla Şam, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde'den geçerek en sonunda Karaman'a yerleşmiştir. Burada tam yedi yıl boyunca kalmış ve annesi ile kardeşini buradayken kaybetmiştir.

Babası, hukukçu, ilahiyatçı ve din alimi olan Bahaeddin Veled'dir. Annesi ise Mu'mina Hatun'dur. Mevlana, ailesi gibi Hanefi Maturidi'ye bağlı olarak İslami vaazlar vermeye devam etmiştir. Mevlana, 1225 yılına gelindiğinde Karaman'da Cevher Hatun ile evlenmiş ve bu evlilikten Sultan Veled ve Alaeddin Çelebi adında iki oğlu olmuştur. Daha sonra karısını kaybetmiş ve ikinci kez evlenmiştir. İki çocuğu daha olan Mevlana, onlara Amir Alim Çelebi ve Melike Hatun adını vermiştir.

Babası Bahaeddin'in yerine molla olarak gelen Mevlana, Konya'daki diğer camiilerde fetva ve vaaz vermeye başlamıştır. Öte yanda mollalık görevine devam etmiştir. "İslam Hukukçusu" olarak ün salmış ve çeşitli edebi eserlere de imza atmıştır. 15 Kasım 1244 yılında Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra bambaşka bir insana bürünmüştür. Şems'in onu arayıp bulması aslında spiritüel bir yolculuktır. Aldığı ilahi mesajlar üzerine onun peşine düşer ve onu bulur. Aralarındaki dostluk ve muhabbet oldukça derindir. Onunla birlikte Ortadoğu'yu dolaşmak isteyen Şems, umduğunu bulamamış ve bazı söylentilere göre onun ölümü Mevlana'nın oğlu Alaaddin nedeniyle olmuştur. Ölümüne derinden üzülen ve yas tutan Mevlana, onu tekrar bulmak için Şam'a gitmiş ve onun için bazı şiirler yazmıştır.

Mevlana Eserleri Nelerdir?

Rumî'nin kaleme almış olduğu çok sayıda Farsça eser bulunur. Bunlardan en önemlisi ise Matnawiye Ma'nawî'dir. Anlamı ise "Manevi Beyitler" demektir. Altı ciltten meydana gelen bu eser o kadar ayrı bir yere sahiptir ki, ona "Farsça Kuran" da denilir. Diğer ünlü eserleri arasında ise şunlar bulunur:

Mesnevi

Divan-Kebir

Mecalis-i Seba

Fîhi mâ Fîh

Mektûbât

Mevlana'nın, kişinin daha iyi bir insan olması için vermiş olduğu yedi öğüdü ise şu şekildedir:

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

Hoşgörülükte deniz gibi ol.

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.