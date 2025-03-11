Mevlana Müzesi Nerede? Yol Tarifi ile Mevlana Müzesi’ne Nasıl Gidilir, Hangi Günler Açık?

Mevlana Müzesi, sadece Konya'nın değil, tüm Türkiye'nin en önemli kültürel ve dini yapılarından biridir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin türbesini barındıran bu müze, hem Mevlevîlik geleneğini keşfetmek hem de Mevlânâ'nın felsefesini daha yakından anlamak isteyenler için önemli bir durak niteliğindedir. Tarihi yapıları, özel koleksiyonları ve huzur veren atmosferiyle Mevlana Müzesi nerede, yol tarifi ile Mevlana Müzesi'ne nasıl gidilir ve hangi günler açık?

Mevlana Müzesi Nerede?

Mevlana Müzesi, Konya'nın Karatay ilçesinde, şehir merkezine oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Müze, Aziziye Mahallesi, Mevlana Caddesi No:1, 42030 Karatay/Konya adresinde bulunmaktadır.

Mevlana Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Mevlana Müzesi'ne ulaşım oldukça kolaydır. Konya şehir merkezinden ve Konya Havalimanı'ndan çeşitli ulaşım seçenekleri mevcuttur:

Toplu Taşıma ile Ulaşım: Konya şehir merkezinden Tramvay (Alaaddin - Adliye hattı) kullanılarak Mevlana durağında inebilirsiniz. Ayrıca, şehir içi otobüs ve minibüs hatlarıyla da müzeye ulaşım mümkündür.

Özel Araç ile Ulaşım: Konya şehir merkezinden Mevlana Caddesi yönüne ilerleyerek müzeye kolayca ulaşabilirsiniz. Müzenin çevresinde otopark alanları bulunmaktadır.

Havalimanından Ulaşım: Konya Havalimanı'ndan müzeye gitmek için HAVAŞ servislerini veya taksiyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca, araç kiralama seçenekleri de mevcuttur.

Mevlana Müzesi Hangi Günler Açık?

Mevlana Müzesi haftanın her günü ziyarete açıktır. Açılış ve kapanış saatleri mevsimlere göre değişiklik gösterebilir:

Yaz Dönemi (1 Nisan - 30 Eylül): 09:00 - 19:00

Kış Dönemi (1 Ekim - 31 Mart): 09:00 - 17:30

Müze, dini bayramların ilk günü öğle saatine kadar kapalıdır.

Mevlana Müzesi'ne Giriş Ücreti

Mevlana Müzesi'ne giriş ücretsizdir. Ancak, içeride bulunan bazı bölümlere giriş için ek ücret talep edilebilir.