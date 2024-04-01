Mevlana Türbesi Nerede? Konya Mevlana Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Mi?

Mevlana Türbesi, Konya'nın merkezinde, Mevlana Müzesi kompleksi içinde bulunur. Mevlana Türbesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 17 Aralık 1273 tarihinde vefatının ardından oğlu Sultan Veled tarafından yaptırılmıştır. Türbenin mimarisi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşır ve özellikle Türk-İslam sanatının önemli bir örneğidir. Türbe, yuvarlak kubbesi, minaresi ve çinilerle süslenmiş duvarlarıyla dikkat çeker. Konya Mevlana Türbesi nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi gibi sorular çok önemlidir.

Mevlana Türbesi Nerede?

Konya Mevlana Türbesi, 13. yüzyılın en önemli mutasavvıflarından biri olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesidir. Türbe, Türkiye'nin Konya şehrinde yer alır ve her yıl milyonlarca ziyaretçi tarafından ziyaret edilir.

Konya Mevlana Türbesi'ne Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Mi?

Konya Mevlana Türbesi'ne giriş ücretlidir. Yetişkinler için giriş ücreti 20 TL, öğrenciler için 10 TL'dir. Konya Mevlana Türbesi, her gün 08:00-18:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Konya Mevlana Türbesi'ne gitmenin birkaç yolu var:

Toplu Taşıma ile:

Mevlana Türbesi Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bulunmaktadır.

Şehir Merkezi'nden Alaaddin tramvay durağından Alaaddin-Adliye hattına binerek Mevlana durağında indiğinizde Mevlana Türbesi'ne ulaşabilirsiniz.

Otogar'dan Üniversite-Alaaddin tramvay hattını kullanarak Alaaddin durağında inip, Alaaddin-Adliye tramvay hattına aktarma yaparak tramvayın Mevlana durağında indiğinizde Mevlana Türbesi'ne ulaşabilirsiniz.

Havalimanı'ndan Havaş ile Zafer Meydanı'nda indikten sonra Alaaddin Tepesi etrafında yürüyerek Alaaddin Tramvay durağından Alaaddin-Adliye tramvay hattına binerek Mevlana durağında indiğinizde Mevlana Türbesi'ne ulaşabilirsiniz.

Özel Araç ile: