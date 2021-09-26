Mevsim Eş Anlamlısı Nedir? Mevsim Kelimesinin Eş Anlamlısı

Mevsim kelimesi günlük hayat sırasında herkesçe kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimenin birçok anlamı bulunmaktadır. Lakin mevsim kelimesini tam olarak yansıtabilecek sadece tek bir eş anlamlı sözcük vardır. Bu içeriğimiz ile mevsim kelimesinin eş anlamlısının ne olduğunu sizler de öğrenebilirsiniz.

MEVSİM EŞ ANLAMLISI

Mevsim kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu kelimenin başka şekilde söylenişleri de mevcuttur. Mevsimin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'na göre sezon sözcüğüdür. Yani mevsim eş anlamlısı olarak sezon sözcüğünü kullanmak mümkündür.

Mevsim kelimesi yerine halk arasında başka kelimelerde kullanılmaktadır. Lakin bunlar tam olarak mevsim kelimesinin eş anlamlısı değildir. Halk arasında mevsimin eş anlamlısı olarak dönem yahut çağ kelimeleri de kullanılmaktadır. Yine de belirtmekte fayda vardır ki bu kelimeler mevsim sözcüğünün anlamlarından sadece birkaçına hitap etmektedir. Bu nedenle de tam olarak mevsimin eş anlamlısı değillerdir.

MEVSİM NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE MEVSİM TANIMI

Mevsim kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Mevsim kelimesi Arapça bir kelime olan ve yılın belirli bir dönemi anlamına gelen "mawsim" kelimesinden türeyerek dilimize geçmiştir. Yapılan araştırmalar mevsim kelimesinin ilk olarak 1330 senesinde Aşık Paşa'nın Garibname isimli eserinde kullanıldığını ortaya koymuştur.

Mevsim kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre 6 farklı şekilde tanımlanmaktadır. Mevsim kelimesinin ilk anlamı "senenin iklim koşulları açısından farklılık gösteren 4 parçasından her biri" şeklindedir. Mevsim kelimesinin bu tanımı en sık kullanılan anlamıdır. Mevsim kelimesinin diğer anlamlarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür;