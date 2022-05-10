Mevsimler Nasıl Oluşur? Mevsimlerin Oluşumu Nasıl Gerçekleşir Ve Neye Bağlıdır?

Mevsimlerin oluşumu merak edilen sorulardan bir tanesidir. Mevsimler ile gece ile gündüzün arasında paralel bir ilişki bulunmaktadır. Dünya Güneş etrafında yapmış olduğu yörüngesel hareket ile 24 saat, gece ile gündüz oluşmaktadır. Gece ile gündüz oluşurken beraberinde meydana getirdiği olaylarda yer almaktadır. Bu olaydan en önemlisi olan mevsimlerin oluşumudur. Peki mevsimler nasıl oluşur, mevsim geçişleri nasıldır, dünya ve güneş hareketlerinin etkisi nelerdir? Tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında yer almaktadır. Detaylı bilgi için okumaya devam edebilirsiniz.

Mevsimler Nasıl Oluşur?

Mevsimlerin oluşumu Dünya ile Güneşin yörüngesel hareketinden kaynaklanmaktadır. Dünya Güneş etrafında döndüğünde kendi yörüngesi ile aynı hizaya gelememektedir. Bu dönme sırasında meydana gelen yörüngesel hareketler mevsimlerin oluşmasına neden olmaktadır. Dünya Güneş etrafındaki dönüşünü tamamlarken Güney ve Kuzey Yarım Kürelerde farklılıklar oluşmaktadır. Bu da bize her iki yarım kürede de farklı mevsimlerin meydana geldiğini göstermektedir. Mevsimlerin oluşmasının en temek nedeni eksen eğikliğinden kaynaklansa da sadece bu nedende dolayı oluşmamaktadır. Mevsimler nasıl oluşur sorusunun yanıtı aşağıdaki verildiği gibidir;

Dünya'nın her iki yarım küresinde farklı mevsim yaşanmasının nedeni, Dünya Güneşin etrafında dolaşırken Güneş ışınları her iki yarım küreye farklı açıdan gelmesinden kaynaklanmaktadır.

Denizlerin ana karaya olan uzaklığı mevsimlerin oluşmasında etkilidir.

Dünya üzerinde yer alan yükseltiler ve şekilleri mevsimlerin oluşmasında etkilidir.

Ana karanın aydınlanma zamanı mevsimlerin oluşmasında etkilidir.

Güneş'ten gelen ışığın ve ısının Dünya üzerinde soğuma miktarı mevsimlerin oluşmasında etkilidir.

Mevsimlerin Oluşumu

Mevsimlerin oluşumu, Dünya'nın Güneş etrafında yörüngesel hareketinin bir sonucu olarak oluşmaktadır. Bu dönüş sırasında gündönümü denilen tarihler yaşanmaktadır. Ekinoks olarak bilinen bu tarihler Güneş ışınlarının ekvatora dik olarak düştüğü zamanlardır. Bu tarihlerde gece ile gündüz süreleri eşittir. Böylece senede iki kere yaşanan bu durum nedeniyle mevsimlerin meydana gelmesinde de etkilidir.

Dünya'da eksen eğikliği olmasaydı Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısında bir değişim olmayacak ve bu nedenle de mevsimler olmayacaktı. Fakat her şey olması gerektiği gibi olduğu ve devam ettiği için mevsimler oluşmaya devam etmektedir.