Mevsimler Nelerdir? Sırasıyla 12 Aya Göre Mevsimler ve Aylar Tablosu

Ülkemiz matematik konumundan dolayı dört mevsimi de yaşamaktadır. 365 gün 12 ay içerisinde birden fazla mevsimi yaşadığımız ülkemizde mevsimler neler gibi sorulara da denk gelmek mümkün. 12 ay içerisinde her bir ayı içerisine alan mevsimler, kimi zaman karıştırılmıştır. Hangi ay hangi mevsime ait sorusu da bu nedenle çok sık araştırılmıştır. Mevsimler ve aylar tablosunu araştıran kişiler, bununla ilgili internette araştırma yapmıştır. Peki sırasıyla 12 aya göre mevsimler ve aylar tablosu nedir? 12 ay boyunca birçok mevsimi yaşadığımız ülkede bu soruların cevabını bilmek önemlidir. Yazımızın devamında mevsimler nelerdir sorusuna cevap verdik. İşte detaylar...

Mevsimler Nelerdir?

Mevsimler, 12 ay içerisinde görülen, sıcaklık farklarının değişiklik gösterdiği zamanlardır. Bu durumda mevsimler 4'e ayrılacaktır. Bunlar; ilkbahar, yaz, sonbahar, kış şeklindedir. Bu mevsimlerden her biri belirli aylar içerisinde gerçekleşeceği için, hangi ay hangi mevsime ait sorusu da önem kazanacaktır. Mevsimler konusunda kafa karışıklığı yaşayan kişiler, sırasıyla 12 aya göre mevsimler ve aylar tablosu hakkında araştırma yapmıştır.

Aylara Göre Mevsimler Nelerdir?

Aylara göre mevsimler nelerdir sorusu kullanıcılar tarafından çok sık araştırılmıştır. 12 ayda toplam dört mevsim yaşanmıştır. Kış mevsimi ayları Aralık, Ocak ve Şubattır. Yılın ilk mevsimi kış ve ilk ayı ise Ocak'tır. İlkbahar mevsimi ayları ise Mart-Nisan-Mayıs şeklindedir. İlkbahar mevsiminde hava sıcaklığı 10 ila 15 derece artmaya başlar. Bu dönemde kar yağışı yerini nisan yağmurlarına bırakır. Yaz mevsiminin ayları ise Haziran, Temmuz ve Ağustos'tur. Yılın en sıcak mevsimi olan yaz üçüncü mevsimdir. Son mevsim olan Sonbahar ayları ise Eylül, Ekim ve Kasım'dır. Sonbahar, mevsim sıcaklarının düşüş gösterdiği bir mevsimdir.