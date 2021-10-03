Meydan Eş Anlamlısı Nedir? Meydan Kelimesinin Eş Anlamlısı

Meydan genellikle bulunulan yer ve çevresi, ortalık anlamlarına gelmektedir. Meydan yerine farklı isimlerde kullanılmaktadır. Alan ve meydan kelimeleri aynı manaya gelmekte olan eş anlamlı sözcükler olarak kullanılmaktadır.
MEYDAN KELİMESİNİN ANLAMI
Şehirlerde genel olarak tarihi yerlerin ya da abidelerin etraflarını oluşturulan toplanma yeri, açık ortam anlamlarına gelen bir sözcük olarak kullanılmaktadır.
Meydan kelimesinin anlamı TDK içerisinde ise aşağıdaki gibidir:
MEYDANIN EŞ ANLAMLISI
Gündelik yaşam içerisinde meydan kelimesi insanlar tarafından sıkça kullanılmaktadır. Meydan kelimesi ile beraber insanlar alan kelimesini de kullanmaktadır. Meydan ve alan kelimesi bakıldığı zaman aynı anlamlara sahiptir. Aynı anlama sahip olan bu alan ve meydan kelimeleri, eş anlamlı kelimeler olarak kabul görmektedir.
Ortalık kelimesi de bunlarla beraber oldukça sık bir şekilde kullanılmaktadır. Ortalık kelimesi meydan kelimesi ile aynı anlamlara gelen sözcüklerden biridir. Meydan kelimesinin iki farklı eş anlamı bulunmaktadır. Alan ve ortalık kelimeleri, meydan kelimesinin yerine kullanılabilecek olan kelimelerdir.
MEYDAN KELİMESİNE BENZER SÖZCÜKLER
Meydan kelimesinin eş anlamlısı olan 2 tane karşılığı bulunmaktadır. Meydan kelimesi ile aynı anlamlara gelen benzer anlamlı sözcükler aşağıdaki şekildeki gibidir. Bu kelimelerde aşağıdaki gibidir: