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Giriş Tarihi: 16.2.2023 11:47 Son Güncelleme: 16.2.2023 11:48

Meyus Ne Demek? Meyus Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Meyus, toplumumuzda bilinen ve yaygın şekilde kullanılan bir kelime değildir. Meyus ne demek? Kelimenin anlamı bilinerek Türkçe bilgi hazinenizi biraz daha genişletebilirsiniz. Meyus kelimesinin kökeni ve etimolojisi de ilgi çekicidir. Herhangi bir kelimenin anlamını en iyi şekilde kavrayabilmek için kelimenin cümle içinde kullanımını da incelemenizde fayda vardır. Meyus cümle içinde kullanımı ile ilgili araştırmamızı yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.

Meyus Ne Demek? Meyus Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

En pratik yoldan meyus ne demek sorusuna cevap bulmak adına TDK sözlüğünden istifade edebilirsiniz. Meyus, daha çok eski Türkçede kullanılan bir kelime olsa da TDK sözlüğünde bu kelimenin anlamına yer verilmiştir. Meyus kelimesinin kökeni ve etimolojisi için ise özel bir araştırma yapılması gerekir. Bu sayede kelimenin hangi dilden dilimize geçtiği gibi kritik bilgilere ulaşabilirsiniz. Meyus cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Meyus Ne Demek?

Meyus, Arapçadan dilimize geçmiş kelimelerden biridir. Söz konusu kelime en temel tanımı ile "üzüntü" demektir. Mutsuz olan, kendini kötü hisseden birisi için meyus sözü kullanılır. Meyus, üzüntü duymanın yanı sıra kişinin zor duruma düşmesini de ifade etmek için kullanılabilir.

Meyus kelimesinin anlamını öğrenmek için TDK sözlüğünü de inceleyebilirsiniz. Bu kaynaktaki meyus sözcüğünün anlamı yine "üzüntü" şeklinde geçmektedir. Mutsuzluk olarak da tanımlanan bu kelime, mutsuz ve hüzünlü kişileri tanımlamak için kullanılır.

Meyus Cümle İçinde Kullanımı

Meyus kelimesi, meyus olmak şeklinde de kullanılabilir. Birçok kaynakta bu kelimeyi meyus olmak şeklinde görebilirsiniz. Meyus olmak da üzüntü duymak, üzülmek anlamına gelir. Meyus kelimesinin cümle içinde kullanımına baktığınızda anlamını daha net şekilde kavrayabilirsiniz.

  • O kadar meyus bir haldeydi ki görenler haline acıyordu.
  • Hayata pozitif bakarsanız meyus olmanıza neden olacak durumları ortadan kaldırabilirsiniz.
  • Depremzedelerin halini görünce o kadar meyus oldu ki onlar için elinden gelen her yardımı yaptı.

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Meyus Ne Demek? Meyus Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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