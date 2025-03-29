Dil, zamanla seslerin değişimine uğrayabilir; özellikle de kelimeler ağızdan ağıza dolaştıkça... Bu değişim çoğu zaman fark edilmez ama iş yazıya geldiğinde kurallar sessizce devreye girer. Türkçede bazı kelimeler, halk arasında söyleniş biçimiyle değil, yazım kuralına göre yazılmalıdır. En çok karıştırılanlardan biri de meyvedir. Meyve nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı meyve mi, meyva mı sorularına ek olarak dilimizi doğru ve etkili bir şekilde kullanmanın önemini ayrıca tekrarlamak doğru olacaktır.

Meyve Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı "meyve" şeklindedir. "Meyva" yazımı ise yanlıştır ve TDK'nin sözlüklerinde yer almaz. Yazım kurallarında telaffuzdaki değişiklikler yazıya aynen yansıtılmaz. TDK, "meyve" şeklini standart ve doğru kabul eder; bu nedenle "meyva" yazımı yanlıştır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Meyve Mi, Meyva Mı?

"Meyve" kelimesinin doğru yazımı "meyve" şeklindedir. "Meyva" şeklinde bir yazım kesinlikle yanlıştır. Konuşma dilindeki ses değişimleri, yazıya birebir aktarılmaz. Yazım kurallarına uymak, hem dilin standartlaşmasını sağlar hem de anlatımın doğruluğunu güçlendirir. Dilin zenginliğini korumak, doğru yazımdan geçer.