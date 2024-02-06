Mezgit Dip Balığı Mı? Mezgit Derin Su Balığı Mıdır, Yüzeyde Olur Mu?

Ekonomik değeri yüksek olan mezgit balığı, ılıman denizleri seven bir balık türüdür. Lezzetli eti nedeniyle sıkça tercih edilen bu balığın boyu, 20-40 santimetre arasında değişir. Dişileri, erkeklerine kıyasla çok daha büyük olur. Küçük deniz canlıları ile beslenirler ve 2 kilograma kadar çıkabilirler. Az kılçıklı ve bol etli mezgit dip balığı mı, derin su balığı mıdır veya yüzeyde olur mu yanıtı aranan sorulardan bazılarıdır.

Mezgit Dip Balığı mı?

Gadidae familyasının bir üyesi olan mezgit balığı (Merlangius euxmus), Merlangius cinsindendir. Mezgitler, hamsi ve sardalya gibi küçük balıklar ile diğer deniz canlılarını tüketerek hayatta kalırlar. Çoğunlukla Şubat ve Mayıs aylarında ürerler ama bu bazen değişir. 30-300 metre derinlerde yaşayan mezgitler, avlanmak için geceleri yüzeye çıkarlar. Karadeniz ile Marmara Denizi, akıntılar sayesinde kış aylarında mezgit ile dolup taşar. Türkiye'de en çok avlanan balıklardan biri olduğu için yaygın olarak tüketilir. Mezgit, lüfer, levrek, barbun, çipura, kefal, dil, kalkan, tekir, mercan ve kırlangıç gibi dip balıklarından biridir. Bu canlılar, cıva, kadmiyum ve kurşun gibi ağır metallere maruz kaldıkları için bazı uzmanlar tarafından fazla tüketilmemeleri önerilir.

Dip Balıkları Neden Zararlıdır?

Denizlerdeki kirlilik oranı, yüzeye kıyasla diplerde çok daha fazladır. Sanayi bakımından gelişmiş yerler ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kimyasal atıklar oldukça fazladır. Çöpler ve sanayi atıkları, denizin dibine çöker ve burada birikerek kirliliğe sebep olur. Ek olarak bu atıklar, deniz suyunun ağır metallerle kirlenmesine yol açarlar. Buna örnek olarak Marmara Denizi verilebilir. Çünkü, Türkiye'de nüfusun en fazla olduğu ve sanayinin en yoğun olduğu bölgede bulunur. Öte yandan dip balıkları, bu kirliliğe yüzey balıklarından daha fazla maruz kalırlar. Kurşun, cıva ve kadmiyum gibi metallerin, vücutlarında birikme ihtimali oldukça yüksektir. Bu balıkları sık tüketmek ise söz konusu metalleri vücuda almak anlamına gelir. Ağır metallerin neden olabileceği bazı hastalıklar arasında ise şunlar bulunur: