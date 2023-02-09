Mezkur Ne Demek? Hukukta Mezkur Madde Ne Anlama Gelir?

Mezkur kelimesinin Türkçe'deki anlamı, belirsiz bir şeyin, bir bireyin ya da bir şeyin ismi belirtilmeden söylendiğinde kullanılan bir sözcüktür. Yani ismi ya da cismi belli olmayan bir kelimenin önünde kullanılmaktadır. Fakat bunu kimsenin anlayamaması durumu da ortaya çıkabilir. Bu yüzden olabildiğince az tercih edilmektedir. Mezkur madde ne anlama gelir ile ilgili daha ayrıntılı yanıtlar için aşağıdaki yazımızı inceleyebilirsiniz. İşte mezkur ne demek adlı yazımız…

Mezkur Ne Demek?

"Mezkur" kelimesinin Türkçe'deki anlamı, belirsiz bir şeyin, bir kişinin veya bir şeyin ismi belirtilmeden söylendiğinde kullanılan bir sözcük olarak nitelendirilmektedir.

Türkçe dilinde kullanılan birçok sözcük günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde belirli bir şeyin, kişinin veya konunun adını belirtmek için kullanılır. Ancak, belirsiz bir şeyin adını belirtmek istediğimizde "mezkur" kelimesini kullanabiliriz.

Mezkur kelimesi, belirsiz bir şeyin adını belirtmeden onun hakkında konuşmak istediğimizde kullanılan bir kelimedir. Örneğin, bir arkadaşımıza "mezkur kitap hakkında ne düşünüyorsun?" diyebiliriz. Bu cümlede "mezkur kitap" belirsiz bir kitabı ifade etmektedir ve kimse ne olduğunu bilmeyebilir.

Mezkur kelimesi, belirsiz bir şeyin adını belirtmeden onun hakkında konuşmak veya yazmak istediğimizde kullanılan bir kelime olduğu için, günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde sıklıkla kullanılır. Ancak, belirsiz bir şeyin adını belirtmeden onun hakkında konuşmak istediğimizde dikkatli olmalıyız, çünkü belirsiz bir şey hakkında konuşurken karışıklık ve yanlış anlaşılmalar oluşabilir.

Bu yüzden mezkur kelimesi yalnızca belirsiz bir şeyin adını belirtmek için kullanılmamalıdır, çünkü belirsiz bir şeyin adını belirtmeden onun hakkında konuşurken belirsiz veya çok genel bir şey ifade etmiş olabiliriz. Bu yüzden, belirsiz bir şey hakkında konuşurken veya yazarken en iyisi belirsiz bir şeyin adını belirtmek veya en azından belirsiz bir şeyin ne olduğunu anlatmaktır.

Mezkur kelimesi belirsiz bir şeyin adını belirtmeden onun hakkında konuşmak veya yazmak istediğimizde kullanabileceğimiz bir kelime olarak önemlidir. Ancak, belirsiz bir şey hakkında konuşurken dikkatli olmalıyız, çünkü belirsiz bir şey hakkında konuşurken karışıklık ve yanlış anlaşılmalar oluşur.

Hukukta Mezkur Madde Ne Anlama Gelir?

Hukukta "mezkur madde" kelimesi, belirli bir hukuki metnin içinde belirsiz bir maddenin adını belirtmeden onun hakkında konuşmak veya yazmak istediğimizde kullanılan bir terimdir. Bu kelime, hukuk alanında belirsiz bir maddenin adını belirtmeden onun hakkında konuşmak veya yazmak isteyen avukatlar, hukukçular veya yargıçlar tarafından sıklıkla kullanılır.

Örneğin, bir hukuki metinde "Mezkur madde gereği bu davada böyle bir karar verilmelidir" şeklinde bir cümle bulunabilir. Bu cümlede, "mezkur madde" belirli bir hukuki metnin belirsiz bir maddesini ifade etmektedir.

Hukuk alanında belirsiz bir maddenin adını belirtmeden onun hakkında konuşmak veya yazmak isteyen avukatlar, hukukçular veya yargıçlar için mezkur madde kelimesi önemlidir, çünkü bu kelime ile belirli bir hukuki metnin belirsiz bir maddesini belirterek belirsiz bir şey hakkında konuşmak veya yazmak mümkündür.

Ancak, hukuk alanında belirsiz bir maddenin adını belirtmeden onun hakkında konuşmak veya yazmak, belirsiz bir maddenin ne olduğunu veya neyi ifade ettiğini belirtmeden konuşmak veya yazmak anlamına gelebilir. Bu nedenle, hukuk alanında belirsiz bir maddenin adını belirtmeden onun hakkında konuşmak veya yazmak isteyen avukatlar, hukukçular veya yargıçlar dikkatli olmalı ve belirsiz bir maddenin ne olduğunu veya neyi ifade ettiğini belirtmelidir.

Mezkur madde hukukta belirli bir hukuki metnin belirsiz bir maddesini belirtmeden onun hakkında konuşmak veya yazmak isteyen avukatlar, hukukçular veya yargıçlar tarafından kullanılan bir terimdir. Ancak, belirsiz bir maddenin adını belirtmeden onun hakkında konuşmak veya yazmak, yanlış olabilir. Belirsiz bir maddenin adını belirtmeden onun hakkında konuşurken veya yazarken dikkatli olmalıyız, çünkü belirsiz bir maddenin adını belirtmeden onun hakkında konuşurken veya yazarken karışıklık ve yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Bu sebepten dolayı titiz bir kullanım gerektirmektedir ve olabildiğince az tercih edilmektedir.