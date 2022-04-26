Mezopotamya Uygarlıkları Ve Medeniyetleri: Sırasıyla Mezopotamya’da Kurulan Uygarlıklar Ve Başkentleri

Mezopotamya bölgesi günümüzde dahi birçok insanın turistik gezi düzenlemek istediği ve havasını solumak istediği bir bölgedir. Çünkü bu topraklar gerek verimliliği ile gerek tarihi birikimi ile adeta yaşayan bir hazinedir. Buradaki eşsiz tarihi doku, eşsiz ruh, kesinlikle burayı ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor ve ruhunu derinden etkiliyor. Burada araştırmalar yapan kişiler de kendilerini tarihe doğrudan dokunabildikleri için çok şanslı hissetmektedirler. Mezopotamya uygarlıklarını Amerika'dan Japonya'ya olacak şekilde bütün dünya ülkeleri incelemektedir. Bu bölgenin özel durumu dolayısıyla birçok yer UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Kültürel mirasın yaşatılabilmesi için özellikle Mezopotamya bölgesine araştırmacılardan devlet yetkililerine kadar herkes çok önem vermektedir.

Mezopotamya Uygarlıkları

Medeniyetin beşiği olarak sayılabilecek, birçok kültürün kaynaştığı ve dünyaya yayıldığı, ilk yerleşim yerlerinden biri olan Mezopotamya bölgesinin uygarlıkları, aşağıda sıralanmış olduğu şekildedir.

Sümer

Hitit

Lidya

Babil

Assur

Akad

Elam

Mezopotamya'da Kurulan Uygarlıklar

Bazı uygarlıklar Anadolu kökenli olmasına rağmen Mezopotamya'da toprak sahibi olmaları ve Mezopotamya bölgesinde faal olarak aktif olmalarından dolayı Mezopotamya uygarlığı olarak değerlendirilebilirler fakat Mezopotamya'da kurulmuş olan ve başkentleri bu bölgede olan devletler aşağıdaki gibidir.

Sümer

Babil

Assur

Akad

Elam

Mezopotamya Uygarlıkları Özellikleri

Mezopotamya uygarlıkları tarihin mihenk taşları olarak sayılabileceğinden dolayı dünya tarihi adına çok önemli uygarlıklardır. Daha sonra gelişip günümüzdeki haline gelecek olan dünya tarihine muazzam katkıları Mezopotamya Uygarlıkları yapmıştır.

Gerek icatları, ustalaştıkları alanlar, savaş taktikleri ve yöntemleri; gerek dini inanışları ve bilim – kültür alanına olan devasa etkileri, bu uygarlıkları çok önemli kılmaktadır. Aşağıda Mezopotamya uygarlıkları hakkında en önemli bilgiler sıralanmıştır.

SÜMERLER:

Şehir devletleri şeklinde yaşarlardı.

Halkı yöneten Patesi (Ensi) adında rahip krallar vardır.

Yazıyı M.Ö 3500 dolaylarında bulmuşlardır.

Yazılı edebiyat alanında ilk eser verenlerdir. (Yaratılış ve Gılgamış Destanı, Tufan Hikayesi)

Ziggurat isimli tapınakların en üst katını gözlemevi yaparak kullanmışlardır.

Ay takvimi kullanmışlardır.

Çok tanrılı bir dine sahiptiler.

İlk defa savaş arabasını kullanan uygarlıktır. Savaş tarihine bu yönüyle büyük katkıları olmuştur.

Ur, Uruk, Kiş ve Lagaş, Sümerler'in önemli kentlerindendir.

Yazılı kanunları yapan ilk kişi Lagaş Kralı Urgakina olarak bilinir.

AKADLAR:

Sami kökenli olan ve Arabistan coğrafyasından gelen kavimler tarafından kurulmuşlardır.

Tarihin bilinen ilk büyük imparatorluğunu Akadlar kurmuşlardır.

Sümerlerin meydana getirdiği kültürü Ön Asya bölgesine taşımışlardır.

Kral Sargon devrinde çok güçlü bir devlet yapısına sahiplerdi (M.Ö. 2350)

Tarihin bilinen ilk düzenli ordusunu oluşturdular.

M.Ö. 2200'de dünyanın bilinen ilk haritasını kaleme aldılar.

ELAMLAR:

Mezopotamya'nın Güneydoğu bölgesinde M.Ö 3000 dolaylarında kurulmuştur.

Süsleme, güzel sanatlar ve tarım alanında ustalaşmışlardır.

Sus şehri bu devletin merkezini oluşturmaktadır.

Asurlular tarafından M.Ö. 7 Yüzyılda tarih sahnesinden silindiler.

BABİLLİLER:

En büyük ve meşhur hükümdarları Hammurabi'dir.

Hammurabi kanunları bu devletin hükümdarı tarafından yapılmıştır.

II. Babil Devleti için en güçlü kral Nabukadnazer'dir.

Dünyanın yedi harikasından olan Babil Kulesi ve Babil'in Asma Bahçeleri bu dönemlerde yapılmışlardır.

Çok tanrılı bir dini yapıları mevcuttur.

ASURLAR: