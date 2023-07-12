Mezosfer Nedir? Atmosferin Katmanlarından Mezosfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?

Mezosfer dünyayı ve atmosferi araştırırken ulaşabilecek bir bilgidir. Çünkü Mezosfer özellikleri neler araştırma sonucuna varmak, bağlantılı ve farklı konular ile de gerçekleşebilir. Mezosfer kaçıncı katman olduğunu sorguladığımızda dünya ile arasındaki mesafeyi hesaba katarız. Böylece Mezosfer kaç km olduğu da çözümlenir. Mezosfer neyden oluşur ve Mezosferi oluşturan unsurlar nelerdir başlıkları, konunun teori kısmı olmak ile birlikte daha geniş ve kapsamlı olmasını sağlar.

Mezosfer Nedir?

Dünyamızın karasal alanı nasıl ki katmanlardan oluşuyorsa, atmosferi de katmanlardan oluşmaktadır. Mezosfer de dünyanın atmosfer katmanlarından sadece biridir. Mezosfer katmanı ilk katman olan stratosfer katmanından bir sonraki katmandır.

Mezosfer Özellikleri Neler?

Mezosfer stratosfer katmanından sonraki katmandır. Dolayısıyla ikinci katmandır. Her katmanın kendine özgü özelliğinin olduğunu düşünürsek mezosferinde diğer katmanlardan farklı özelliği vardır diyebiliriz. Bu özellikler şu şekildedir:

Yer yüzünden mezosfer katmanına ulaşmak isteyen biri, mesafenin uzunluğuna bağlı olarak hava sıcaklığının düştüğünü görecektir.

Böylece mezosfer katmanının soğuk bir katman olduğu ifade edilebilir.

Mezosfer katmanındaki hava basıncı düşüktür.

Buna bağlı olarak mezosfer katmanındaki yoğunluk da düşüktür.

Mezosferi Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Mezosferi oluşturan unsurlar gazlardır. Bu gazların oranları birbirinden farklıdır. Oksijen, karbondioksit ve azot gazları mezosferi oluşturur.

Mezosfer Kaç Kilometredir?

Mezosferin kaç kilometre olduğu belirtilirken atmosferdeki uzunluğu hesaba katılmaktadır. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda mezosfer, 50 ve 90 kilometre arasında değişkenlik göstermektedir.