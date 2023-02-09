Mezozom Nedir? Mezozom Hangi Canlılarda Bulunur ve Ne İşe Yarar?

Mezozom nedir konusunu araştırmak için biyoloji kaynaklarından istifade etmeniz gerekir. Söz konusu kaynaklarda mezozom hangi canlılarda bulunur sorusunun cevabını da bulabilirsiniz. Mezozom, canlı biliminin temel araştırma konularından biridir. Bu nedenle biyoloji derslerinde konu ile ilgili ayrıntıların öğrencilere anlatıldığı görülür. Bakterilerde mezozom var mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Mezozom Nedir?

Mezozom biyolojik bir terimdir. Mezozom yapısı bakterilerin solunum sisteminde bulunan bir parçadır. Bu yapı genellikle fakültatif bakterilerde yer alır. Söz konusu yapının incelenmesi ve sistemin anlaşılması, aynı zamanda solunum sistemleri ile ilgili de detaylı bilgi elde etmenizi sağlayacaktır.

Mezozomun hangi canlılarda bulunduğu ve ne işe yaradığı da merak edilen konular arasındadır. Mezozom, hücre zarının katlanması sonucu oluşur. Mezozomun yapısında da ETS adı verilen elektro taşıma enzimleri yer alır. Mezozom, oksijenli solunum sistemine sahip olan bakterilerin yapısında yer alır.

Oksijensiz solunum yapan bakteri türlerinin yapısında mezozom bulunmaz. Bakterilerin hücre yapısında bulunan stoplazmik zar, stoplazmanın iç tarafına doğru uzantı meydana getirir. Bu uzantılar mezozom ismiyle adlandırılır.

Mezozom Hangi Canlılarda Bulunur?

Mezozomun hangi canlılarda bulunduğu da merak edilen konulardan biridir. Bu konuyu irdelemeden önce mezozom çeşitleri ile ilgili bilgi sahibi olmanız gerekir. Mezozom iki çeşittir. Bunlar leteral yani periferik mezozomlar, diğeri ise septal yani merkezi mezozomlardır. Leteral mezozomlar bir kısım enzimlerin salgılanmasında aktif görev alırlar. Septal mezozomların ise nükleik asitler ile doğrudan ilişkisi vardır. Bakterilerin bölünme süreci ile bu bölünme sürecinin doğrudan ilişkisi vardır.

Bakteriler solunum şekline göre üçe ayrılır. Bunlar;

Oksijenli solunuma sahip olan bakteriler,

Oksijensiz solunum sistemine sahip olan bakteriler,

Hem oksijenli, hem de oksijensiz solunum yapan bakteriler olarak üç çeşittir.

Biyoloji literatüründe oksijenli solunum yapan bakterilere aerob bakteri ismi de verilir. Oksijensiz solunum yapan bakteriler ise anaerob bakteri olarak da adlandırılır. Hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapanlar da fakültatif bakterilerdir. DNA'ların bağlanacağı hücre girinti kısımlarında mezozom yer alır. Özellikle oksijenli solunum yapan bakterilerin hücre yapılarında bu kıvrımlara rastlanır. Mezozomun hücre bölünmesi, enzim taşınması ve metabolizma faaliyetlerinde de önemli görevleri vardır. Bu yapı ile ilgili bugüne kadar çok sayıda bilimsel araştırma yapılmıştır. Günümüzde de bu çalışmaların devam ettiğini görebilirsiniz. İlerleyen dönemde bilimin ilerlemesi ile birlikte mezozomun farklı özellikleri ve görevleri ile ilgili de ilginç bilgilere ulaşılacağı düşünülmektedir.