Mezun istihdamında lider üniversite

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve genç öğrenci adaylarının geleceklerini şekillendirecek olan üniversite tercih süreci başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu adayların doğru bir tercih için 20 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında İTÜ Tanıtım ve Tercih Günleri'ni ziyaret etmelerini öneriyor. Türkiye'nin en büyük istihdam platformlarından Kariyer. net'in İşveren İlgi Endeksi 2023 verilerine göre İTÜ yüzde 76,1'lik oranla Türkiye'de işverenlerin mezunlarına en çok ilgi gösterdikleri 10 üniversiteden biri olduYKS sürecini geride bırakan adaylar seçtikleri üniversitede aldıkları eğitimin mesleki yaşantılarına etki edeceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla, birçok gencin aklındaki en önemli soru, mezun olduktan sonra donanımlarına uygun iş bulup bulamayacakları. İTÜ ise güncel veriler ışığında mezunlarına en iyi istihdam olanağı sunan öncü dünya üniversitelerinden biri olarak, adaylara güven veriyor. Dünyanın önde gelen akademik derecelendirme kurumlarından Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "2023-24 Küresel Üniversite İstihdam Edilebilirlik Sıralaması"nda İstanbul Teknik Üniversitesi, dünyada 205'inci sırada yer alırken Türkiye'de ise birinci oldu.İTÜ'nün Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ise işverenlerin en çok tercih ettiği üniversite ve bölümler listesine yüzde 89,5 oranla ilk sıradan girdi. İşverenlerin, mezunlarına en çok ilgi gösterdikleri 20 üniversite ve bölümü listesine giren diğer İTÜ bölümleri ise yüzde 76,7 oranla Endüstri Mühendisliği, yüzde 75,8 oranla Matematik Mühendisliği ve yüzde 70,8 oranla İşletme Mühendisliği oldu. İTÜ, 2025 QS Dünya Üniversite Sıralaması (QS WUR) sonuçlarında tüm dünya genelinde değerlendirilen 5 bin 663 üniversiteden QS tarafından sıralanmaya hak kazanan bin 503 üniversite arasında 326'ıncı sırada yer aldı. İTÜ ayrıca, sıralanan bin 503 üniversite içerisinde, "işveren itibarı" ölçeğinde 112'nci sırada yer alarak mezun ve mensuplarının sanayi ile olan güçlü bağını bir kez daha göstermiş oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi, "Uluslararası Araştırma Ağı" ve "Sürdürülebilirlik" ölçeklerinde Türkiye'den dünya sıralamasına giren 25 üniversite içerisinde birinci sırada yer alarak QS tarafından değerlendirilen yükseköğretimin diğer temel bileşenlerindeki yüksek kapasite ve niteliğini de sergiledi.