Mezuniyet etkinlikleri değerlerimize uygun olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026- 2027 eğitim ve öğretim yılı için tedbirleri aldı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen 44 maddelik genelgeye göre, yeni dönemde "Maarifin Kalbinde Oyun" teması esas alınacak. Yaşa uygun, güvenli ve kapsayıcı oyun etkinlikleri ile geleneksel çocuk oyunlarına yer verilecek. Okul ve çevre güvenliği tedbirleri sıkı uygulanacak, denetimler sürecek. Koruyucu ve önleyici tüm tedbirler hayata geçirilecek.

EK MALİYET YASAK

Mezuniyet etkinlikleri toplumsal değerler ve öğrenci kimliğiyle uyumlu olacak ve velilere ilave mali yük getirmeyecek şekilde planlanacak. Ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak. Velilerin kayıt ücreti ödemesi söz konusu olmayacak. Veli görüşmeleri yalnızca Okul Randevu Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.

MİLLÎ BİRLİK BİLİNCİ

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ortaya konulan millî duruş, en temel önceliklerden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör