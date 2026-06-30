Mezuniyet sevinci
Sabancı Üniversitesi, 24. lisans ve 27. lisansüstü öğrencilerini törenle mezun etti. Bu yıl, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Yönetim Bilimleri fakültelerinden 1200'e yakın öğrenci diplomalarını aldı. Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hayri Çulhacı törende yaptığı konuşmada, "Üniversitemiz araştırmayı, disiplinler arası eğitimi, toplumsal katkıyı ve öğrenciyi merkeze alan yapısıyla yükseköğrenimde özgün bir yere sahiptir. Dijitalleşmenin, yapay zekânın ve yeni teknolojilerin hayatın her alanını dönüştürdüğü bir çağdayız. Gelecekte teknolojiyi iyi kullananların yanı sıra teknolojiyi vicdanla, etikle ve insanlık yararına yönlendirebilen insanlara ihtiyaç duyulacak" ifadelerini kullandı. Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ise "Toplamda 5 bin öğrencimizle en fazla rağbet gören disiplinlerde, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verebilen yetkin mezunlar yetiştiriyoruz" dedi. Törende fakülte birincileri olan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi birincisi Sude Tıraş, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi birincisi Darya Skripnik ve Yönetim Bilimleri Fakültesi birincisi İpek Ersalıcı'ya ödülleri takdim edildi.