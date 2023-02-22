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Giriş Tarihi: 22.2.2023 10:03 Son Güncelleme: 22.2.2023 10:03

Mezür Nedir? Mezür Ne İçin Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Günümüzde kullanılan pek çok terim bulunuyor. Bu terimlerden biri de mezür olarak bilinir. Bu kelimeyi duyan pek çok insan mezür nedir ve mezür ne işe yarar diye merek etmektedir. Yazımızda sizin için mezür ne ölçer ne içim kullanılır konusunda bilmeniz gerekenleri derledik. Aklınızdaki soruların yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Mezür Nedir? Mezür Ne İçin Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Gün içerisinde ölçüm için kullanılan pek çok alet görebilir ya da duyabilirsiniz. Ölçüm için kullanılan ürünler arasında, isteğinize uygun olanı seçebilirsiniz. Peki mezür ne ölçer ne için kullanılır? Yazımızın devamında mezür nedir, mezür ne işe yarar gibi soruların yanıtlarını kolaylıkla bulabilirsiniz.

Mezür Nedir?

Fransızca mesure kelimesinden gelen mezür kelimesi, Türkçede ölçü anlamına geliyor. Mezür kelimesinin TDK sözlüğü üzerindeki anlamları ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Mezura

  • Ölçü

Mezür kelimesinin anlamını daha iyi kavrayabilmek için aşağıdaki örnek cümleden yararlanabilirsiniz:

  • "Kunduraları galiba ayağını sıktığı için mezürü bozuyor, aktrisi kızdırıyordu." - Reşat Nuri Güntekin

Mezür, aynı zamanda dereceli silindir ve ölçü silindiri olarak da biliniyor.

Mezür Ne İçin Kullanılır?

Ölçü silindiri ya da dereceli silindir adıyla da anılan mezür, sıvıların hacimlerini ölçmek için kullanılan bir laboratuvar ekipmanıdır. Yapısı dar ve silindir şeklindedir. Mezürün üzerinde yer alan her çizgi, ölçülen sıvı miktarını gösterir. Laboratuvar şişelerine kıyasla daha hassas ve doğru ölçüm yapsalar da hacimsel analiz yapmak için kullanılmazlar. Bunun nedeni ise hacimsel pipet ya da joje gibi daha hassas ve doğru ölçüm yapan cam ekipmanların kullanılmasıdır. Mezürlerde sıvı göz hizasında tutulur ve sıvı yüzeyi gözlemlenir. Burada menisküsün orta noktası okunur. Tipik bir mezür 10mL ila 1000mL arasındadır.

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Mezür Nedir? Mezür Ne İçin Kullanılır ve Ne İşe Yarar?
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