Mezura neyi ölçer? Mezura nedir, ne işe yarar?

Mezura kullanımını günümüzde en çok terzilikte görmekteyiz. Genellikle 1.5 metre uzunluğunda olan şerit metre diye de geçen mezura, kolayca kıvrılabilir yapıya sahip olduğundan müşterilerin vücut ölçülerini almakta kullanılmaktadır. Mezura kelimesi dilimize İtalyanca ölçü anlamına gelen misura kelimesinden geçmiştir. Mezura ve metre arasındaki fark ise metre bir ölçü birimiyken mezuranın bir ölçü aletidir.

Mezura Nedir?

Mezura, sarı, yeşil, mavi ya da pembe bir zemin üzerine yazılmış sayı ve çizgilerden oluşur. Her iki uzunda da metal parça bulunan mezuraların uzunluğu genelde 1.5 metredir. Şeritin bir yüzünde santimetre, diğer yüzünde ise inç bulunmaktadır. Bu sayede inçten santimetreye ve santimetreden inçe dönüştürme işlemi kolayca yapılmaktadır.

Mezura Neyi Ölçer?

Mezura, üzerindeki santimetre ve inçler sayesinde uzunluk ölçmekte kullanılmaktadır.

Mezura Ne İşe Yarar?

Yapısının hafif olması ve kolayla eğilip bükülebilme özelliği sayesinde mezurayı en çok terzilerde görmektedir. Terziler bu ölçe aletini genel olarak müşterilerin vücut ölçülerini almakta kullanmaktadır.