Miami’de Saat Kaç? Türkiye Amerika Saat Farkı İle Miami’de Şu An Saat Kaç?

Miami'de şu an saat kaç? ve Türkiye Amerika saat farkı ile Miami'de şu an saat kaç? Soruları, Miami'ye turizm amacı ile gitmek isteyen insanlar için oldukça mühim bir sorudur. Mevcut iki ülke arasındaki saat farklılıklarını bilmemek, gidilen yerde günlük yaşamı çok kötü etkileyebilmektedir. Miami ve Türkiye arası mesafe, uçak yolculuğu ile 12 saat sürmektedir. ABD'nin Florida Eyaleti'ne bağlı olan ve Türkiye'ye göre oldukça Batı konumda bulunan Miami ile Türkiye arasında 7 saatlik bir saat farkı bulunmaktadır. Miami Türkiye'den 7 saat daha geridedir. Miami ve Türkiye arasındaki 7 saat fark olduğunu bilmek, Miami'ye gidecek olan insanlar açısından, saat farkının çok fazla olmasından ötürü oldukça mühimdir. İki konum arasındaki saat farkına hakim olmak; Miami yolculuğu sonrasında günlük yaşantıyı ve özellikle de tatilin verimliliğini artıracaktır.

Miami'de Saat Kaç?

Miami; ABD'nin Florida Eyaleti'ne bağlı olmakla birlikte, bu eyaletin ikinci büyük kentidir. Miami, Atlas Okyanusu'nun kıyısında yer aldığı ve Ekvator'a yakın olduğu için çok cazip bir tatil merkezidir.

Herhangi iki ülke arasında var olan saat farklılıklarının sebepleri, farklılık yaratan enlem, boylam ve meridyenlerin olmasıdır. Miami ve Türkiye arasında da bulunan bu farklılıkların sonucunda Miami ve Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye Miami'den 7 saat daha öndedir.

Miami Türkiye Saat Farkı

Miami; Dünya'yı Kuzey ve Güney olarak tam ortadan ikiye ayıran Ekvator'a yakın olmakla birlikte, senenin 8 ayı yaz mevsimini yaşamaktadır. Miami Türkiye'ye konum ile çok daha Batı'da yer almaktadır. Türkiye'ye göre çok daha Batı'da yer alan Miami ile Türkiye arasındaki saat farkı ise 7 saattir. Miami'de saat 14:00 ise Türkiye'de saat 21:00 olacaktır.

Miami Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Miami ile Türkiye arasındaki saat farkı 7'dir. Türkiye Miami'den 7 saat öndedir. Dünya coğrafyası üzerinde Miami'ye göre daha Doğu'da yer alan Türkiye'de saat 19:30 olduğunda; Miami'de saatler 12:30 olacaktır. Bu durum iki konum arasında gün içerisinde gece-gündüz farklarının bile olmasına sebebiyet vermektedir.