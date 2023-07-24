Michael Faraday Kimdir? Michael Faraday İcatları, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

Bilimin günümüz seviyesine gelmesinde katkısı olan pek çok bilim insanı vardır. Bu bilim insanlarının her zaman çalışmaları ve buluşları merak edilmiş, haklarında araştırmalar yapılmıştır. Bu konuda Michael Faraday kimdir, buluşları nelerdir sorularının yanıtları merak konusudur. Özellikle elektromanyetik alanında bilinen hatta 'elektriğin babası' olarak anılan Micheal Faraday buluşları ve bilime katkıları sıklıkla araştırılan bir bilim adamıdır. Micheal Faraday neyi buldu sorusunun yanıtlarını bilmek genel kültüre hayli katkı sağlayacaktır.

Michael Faraday Kimdir?

Michael Faraday, 22 Eylül 1791 tarihinde İngiltere'nin Londra şehrinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası demircilik annesi ise hizmetçilik yapan Faraday'in maddi durumlarının yetersiz oluşundan dolayı kısa bir eğitim hayatı olmuştur. Ancak kısa ömürlü eğitim hayatında hızla okuma yazmayı ve matematik konularının bir kısmını öğrenmiştir. Ergenlik yıllarının başında gazete dağıtıcısı olarak işe başlamış akabinde ise kitap ciltleme işine girmiştir. Ciltleme işini yaparken dükkana getirilen kitaplara büyük ilgi duyan Micheal Faraday'in fizik ve bilime ilgisi ilk burada başlamıştır. Okuduğu fizik kitaplarından öğrendikleri ile hurda parçalarıyla ilk elektronik deneylerini yapmıştır. Akabindeki yıllarında dönemim ünlü mucitlerinden Humprey Davy ile tanışma fırsatı bulmuş, Mr.Davy onun fikirlerini ve deneylerini oldukça beğenmiş ve asistanı yapmıştır. Micheal Faraday bu dönemlerde bilim alanında hızla yükselmeye başlamış, çalışmaları kraliyet tarafından da onay görmüş olup 1823 yılında Kraliyet Bilim Akademisi üyesi olmaya hak kazanmıştır. Artık bilinen bir bilim insanı olan Faraday, elektrik ve elektromanyetik alanında pek çok çalışmaya imza atmıştır. Başarı ile geçen ömrünün sonunda 25 Ağustos 1867 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Michael Faraday İcatları ve Bilimsel Çalışmaları Nelerdir?

Daha çocuk yaşta bilime merak ve ilgi duyan bilim insanı Michael Faraday pek çok çalışmaya ve buluşa imza atmıştır. Bunların arasında en bilinen buluş 'Faraday Kafesi' olarak bilinen günümüzde hala kullanılan muhafaza sistemidir. Bunun yanı sıra Michael Faraday klor gazını sıvı hale getirmeyi başaran ve elektrik motoru dinamoyu bulan ilk kişidir. Elektrik çalışma ilkelerinin gelişiminde çalışmaları büyük ses getiren Michael Faraday'in diğer icatları ise şunlardır;

Elektroliz

Elektrik üreteci

Elektrik motoru

Beşgen kutuplu jeneratör

Bisiklet dinamosu

Bahsi geçen buluşların yanı sıra daha elektrik, elektromanyetik ve elektrokimya alanında pek çok çalışmaya imza atan Michael Faraday bu alanda dersler vermiş, öğrenciler yetiştirmiştir. Dönemin bilim insanları Michael Faraday hakkında methedici söylemlerde bulunmuştur, James Clerk Maxwell onu 'elektromanyetizma biliminin babası' ilan etmiştir.