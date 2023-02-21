Mıcır Ne Demek? Mıcır Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Elde Edilir?

Mıcır ne demek araştırmasında öncelikli olarak TDK sözlüğünden yararlanabilirsiniz. Bu kaynaklarda kelimenin temel anlamı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Mıcır nedir? Mıcır, zemin güçlendirme ve tefsiye için kullanılan bir malzemedir. Bu nedenle birçok sektörde kritik bir malzeme olarak karşımıza çıkar. Mıcır ne işe yarar? Mıcır nerede kullanılır ve nasıl elde edilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Mıcır Ne Demek?

Mıcır, çakıl ve kum gibi inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan organik bir malzemedir. Mıcır, küçük boyutta taşa benzeyen bir maddedir. Boyutları genellikle 100 mm'ye kadardır. Bu malzeme, su ve çimentonun birbirine karıştırılması esnasında bağlayıcı madde olarak da kullanılır.

Mıcır, iri kaya bloklarının kırılması ile elde edilir. Mıcır aynı zamanda çimento fabrikalarında hammadde olarak da kullanılır. Bu nedenle inşaat sektörü için mıcır önemli bir malzemedir.

Mıcır Ne İşe Yarar?

Mıcır, inşaatlarda tefsiye için kullanılabileceği gibi harç malzemesinin içine karıştırılarak da kullanılabilir. Bu sayede harcın tutucu ve yapıştırıcı etkisi artırılmaya çalışılır. Mıcırın ne şekilde satıldığı ve nasıl çeşitlendiği de merak edilen konulardan biridir. Mıcır, 1'den 4'e kadar numaralandırılır. Bu numaralar mıcırın büyüklüğüne göre belirlenmiştir. Mıcır çeşitlerinin büyüklüğü aşağıdaki gibidir.

1 numara: 5-12 mm

2 numara: 12-22 mm

3 numara: 22-32 mm

4 numara: 32-38 mm

Mıcırın kullanım alanına göre de çeşitlendiğini görebilirsiniz. Deniz, teras, dere ve buzul mıcırları olmak üzere 4 farklı mıcır çeşidi vardır.