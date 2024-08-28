Midas Anıtı Nerede, Nasıl Gidilir? Midas Anıtı (Yazılıkaya) Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri

Yazılıkaya adıyla da bilinen Midas Anıtı, Frigya krallığının kültürel zenginliğinin bir göstergesidir. Eskişehir'in keşfedilmeyi bekleyen bir hazinelerinden olan bu anıt, MÖ 6. yüzyıla dayanan köklü bir geçmişe sahiptir. Eskişehir'e gelenlerin mutlaka görmesi gereken Midas Anıtı (Yazılıkaya) hikayesi, tarihi ve özellikleri ile ziyaretçilerini büyüleyen bir tarihi eser. Peki Midas Anıtı nerede, nasıl gidilir? İşte yanıtlar.

Midas Anıtı (Yazılıkaya) Tarihi

Frigya dönemine ait en görkemli eserlerden biri olan Midas Anıtı MÖ 6. yüzyılda yapılmıştır. Bu anıt adından da anlaşılacağı üzere Kral Midas'a ithafen inşa edilmiştir. Frigya Krallığı'nın yayıldığı coğrafyanın tam ortasında olduğu düşünülen anıtın üzerinde bulunan yazıtlar ve kabartmalar, dönemin sanatı ve kültürü hakkında önemli ipuçları vermektedir.

M. Ö. 8. yüzyılda, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'yı kapsayan bölgede devlet kuran Frigler, Kral Midas zamanında medeniyetlerini güçlendirip geliştirmişlerdir. Tanrıça Kybele ve Kral Midas'ın adlarının yazılı olduğu Midas Anıtı 19. yüzyılda İngiliz ve Fransız arkeologlar ve araştırmacıların dikkatini çekmiş ve bu bilim adamları tarafından incelemeye alınmıştır.

Midas Anıtı'nın Özellikleri

Yüksekliği 17 metre, genişliği ise 16,5 metre olan Midas Anıtı ya da diğer bir adıyla Yazılıkaya, Frig Kralı Midas'ın ve Frig inancına göre ana tanrıça olan Kybele'nin adlarının da yazılı olduğu kutsal bir alanı ifade eder. İnce işçilikle yapılmış kabartmalar ve süslemelerin de olduğu bu anıt Frigya alfabesi ile yazılmış üç yazıtı barındırır.

Birinci yazıt 11 metre uzunluğunda ve anıtın sol üst bölümündedir. Düzleştirilmiş bir ana kaya üzerine kazınan birinci yazıtta Kral Midas'ın adı geçer. İkinci yazıt ise anıtın sağ yanında bulunur. Soldan sağa doğru yazılan ikinci yazıt 4,75 metre uzunluğundadır ve bu yazıtta ana tanrıça Kybele'nin adı geçer. 4,45 metre uzunluğunda olan üçüncü ve son yazıt anıtın arka duvarından başlayarak sağ duvarında biter.

Midas Anıtı (Yazılıkaya) Nerede?

Midas Anıtı, Eskişehir ilinin Han ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Anıt, Eskişehir şehir merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıktadır. Yazılıkaya Mahallesi içinde bulunan Midas Anıtı nedeniyle bu mahalle ve çevresine Midas Kenti denilmektedir.

Midas Anıtı'na Nasıl Gidilir?

Midas Anıtı Eskişehir'in merkezine 80 kilometre, Han ilçesine ise 20 kilometre uzaklıktadır. Eskişehir'den özel araç veya toplu taşıma araçları ile Han ilçesine ulaşmak mümkündür. Han ilçesine geldikten sonra, Yazılıkaya köyüne giden yolu takip ederek köye kolayca ulaşılabilir. Yazılıkaya Köyüne vardıktan sonra kısa bir yürüyüşle Midas Anıtı'na varılır. Ayrıca bölgedeki turistik turlar da Midas Anıtı'na ziyaret imkânı sunmaktadır.

Midas Anıtı (Yazılıkaya) Girişi Ücretli Mi?

Midas Anıtı'nı ziyaret etmek isteyenler herhangi bir ücret ödemeden bu tarihi eseri görebilir, Frigya döneminin sanatını keşfedebilir ve Yazılıkaya Köyü'nde gezebilirler.