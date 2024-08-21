Midenin Bölümleri ve Görevleri - Midenin Bölümleri Nelerdir, Kaça Ayrılır?

Midenin bölümleri ve görevleri nelerdir bilmek vücut anatomisi hakkında fikir sahibi olmak için gereklidir. Anatominin yanı sıra sindirim sisteminin başrol oyuncusu mide hakkında detaylı bilgi sahibi olmak bilinçli beslenme ve daha sağlıklı bir vücut için oldukça yararlı olacaktır. Hal böyle olunca midenin bölümleri nelerdir, kaça ayrılır sorularına değinmek gerekmektedir.

Midenin Bölümleri Nelerdir, Kaça Ayrılır?

Mide, kaslardan oluşan ve esneme özelliği olan bir iç organdır. Sindirim sisteminde oldukça önemli bir role sahip olan mide tüketilen gıdaların hem kimyasal hem de fiziksel parçalanma görevini üstlenmektedir. Mide 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin hepsinin ayrı bir görevi özelliği bulunmaktadır. Mideyi oluşturan 4 bölüm ise şunlardır; Kardia, Fundus, Korpus ve Pilor.

Mide Bölümlerinin Görevleri

Sindirim sisteminin tam çalışması birçok organın birbiriyle senkronize ve sağlıklı olmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Mide bu sitemdeki en önemli organlardan biridir. Midenin düzgün ve sağlıklı çalışması için 4 bölümünde görevini yerine getiriyor olması gerekmektedir midenin bölümlerinin görevleri ise şöyledir;

Kardia; midenin ilk bölümü olarak bilinen kardia yemek borusu ile midenin birleştiği bölümdür. Midenin oldukça küçük bir kısmı olan bu bölüm düz kaslardan oluşur, yiyeceklerin mideye girişini sağlamaktadır.

Fundus; kardiadan hemen sağ tarafında kalan fundus midenin üst kısmında kalan küçük bir bölümdür. Fundusun görevi yiyecekleri kimyasal olarak parçalarken ortaya çıkan gazları ve sindirilmemiş gıdaları depolamaktır.

Korpus; midenin en büyük ve gövde kısmını oluşturan bölümdür. Korpus, mideye giren yiyeceklerin depolandığı ardından fiziksel ve kimyasal olarak parçalanma görevini üstlenmektedir.

Pilor; midenin sonu yani 12 parmak bağırsağına bağlandığı kas dokusundan oluşan bölümdür. Pilorun görevi ise besinlerin midede parçalanması için gereken 2-4 saat aralığında kapalı kalarak bağırsağa geçişi engellemek ve bu süreç sonunda esneyerek bağırsağa geçişi başlatmaktır.