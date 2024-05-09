Midyat’ta öğrenciler Filistin’e destek için dabke dansı yaptı

Ellerine aldıkları Filistin ve Türk bayraklarıyla, İsrail'e direnen Filistinlilere selam duran öğrenciler, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerin direnişin simgesi haline gelen ve Araplar arasında yaygın olarak oynan dabke dansını sergilediler. LGS (Liselere Geçiş Sınavı) dolaysısıyla okulda her yıl geleneksel olarak düzenlenen yıl sonu etkinlikleri bu yıl da okulun 157 öğrencinin katılımıyla büyük bir coşku içerisinde yapıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen programda Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Hüseyin Yücel, Okul Müdürü İzzetin Cemiloğlu ve veliler katıldı.

Program kapsamında öğrencilerin ders dışı zamanlarda yaptıkları resimler ile Filistin'e destek amacıyla hazırlanan dövizlerin bulunduğu sergi alanı gezildi. Ardından Okulun kız ve erkek öğrencileri tarafından Filistin'e destek vermek adına "Dabke" dansı yaptı.

Ellerinde ve boyunlarına Türk ve Filistin bayrağı bağlayan öğrenciler müzik eşliğinden okulun bahçesinde dans etti. Öğrenciler dans ederken arkalarında oturun diğer arkadaşlarının da onlara ritim tutarak alkışladığı görüldü. Dans gösterisinin ardından Kaymakam Özdemir, öğrenciler bu gösterilerinden dolayı kutladı. Program yemek yenilmesi ve LGS sınavına girecek öğrencilerle yapılan sohbetle son buldu.

DABKE NEDİR?

Dünyanın bir şek şehrinde, Filistin'e desteklerini insanlar bu dansı yaparak gösterirken Midyat'taki öğrenciler de geçtiğimiz yıllarda İsrail askerlerine direnen bir Filistinli gencin çatışma noktasında bu dansı yapmasına gönderme yapılıyor. Dabke, Levant olarak bilinen Doğu Akdeniz bölgesindeki Arap nüfus arasında yaygın olan geleneksel halk oyunu. Lübnan ve Filistin'in ulusal halk oyunu olmasının yanında ayrıca Irak, Ürdün, Mısır, Türkiye ve Suriye'de de özellikle düğün ya da kutlamalarda oynanan yaygın bir halk oyunudur.

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir yaptığı açıklamada, "Aylardır Süren İsrail'in Filistin üzerindeki bir katliam söz konusu. Artık bütün dünya üniversiteleriyle, okullarıyla ayağa kalkmış durumda. Midyat'taki öğrencilerimiz de bu insanlık dışı drama sessiz kalamadılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Filistin'de yaşayan kardeşlerimizin haklı davalarının yanlarında olduklarını, orada katledilen bebeklerin, çocukların, mazlumların yanlarında olduklarını yapmış oldukları, hazırlamış oldukları gösterilerle bizlere ve bütün okulumuza tekrar göstermiş oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Okulun Müdür Yardımcısı Ayşe Bozkurt ise, "Bugünkü etkinliğimiz Filistin'deki katliamı bir nebze olsun duyurmak, buna ses olmak. Bunun için Filistin'in dünyada yayılmış özgürlük dansını çocuklarımızla birlikte oynadık. Biz bu katliamın sıradanlaşmasını kesinlikle istemiyoruz ve buna izin vermeyeceğiz. Okulumuzda olsun, mahallelerimizde olsun, evlerimizde olsun, nerede olursa olsun bunu her zaman, hangi şekilde olursa olsun dile getireceğiz. Belki bunu gösterme şekillerimiz farklı olabilir; bir gün dans olur, bir gün dua olur, bir gün ağlamak olur, bir gün sevinmek olur, ama biz bunun sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Okulun öğretmeni Hamail Bilgin de, "Etkinliğimizin amacı Filistinli din kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve çocuklarla beraber bir farkındalık yaratma çabasıdır. Yani küçükte olsa olsa elimizden gelen desteği göstermek istedik. Din kardeşlerimizin üzüntüsünü, acılarını paylaşıyoruz, her daim destekçileriyiz" dedi.

Dans gösterisini oynayan öğrencilerden Rümeysa Acap, "Filistin'in özgürlüğe ulaşabilmesi için, oradaki çocukların bir daha acı çekmemesi için, oradaki annelerin, babaların, ailelerin acı çekmemesi için özgürlük dansını sergiledik. İnşallah oradaki çocuklar, aileler bir daha üzülmez, inşallah herkes, oradaki herkes inşallah özgürlüğe ulaşabilir. Bizim gibi böyle özgür bir devlette yaşayabilirler. İnşallah Filistin devleti toparlanabilir. Çocukların eğlenebileceği, oyunlar oynayabileceği bir dünya olmasını istiyorum, bir devlet olmasını istiyoruz" dedi.

Dans gösterisini oynayan öğrencilerden Kübra Atay, "Bugünkü etkinliğimiz, İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu bu soykırımdan dolayı üzüntümüzü arkadaşlarımızla paylaşmak ve din kardeşlerimize küçük çaplı da olsa onlara yardım etmek ve onların özgürlüğünü istemek içindi" dedi.

Dans gösterisini oynayan öğrencilerden Muhammed Alpsoy, "Biz bugün okulumuzda Filistin'in özgürlük dansını yaptık oradaki çocukların ölmemesi için, onların özgürlükleri için bu dansı yaptık. İnşallah oradaki çocuklar bir daha öyle acılar çekmezler, annelerin, babaların çocuklarının ölülerini gördükleri anları bir daha yaşamazlar" dedi.

Dans gösterisini oynayan öğrencilerden Hayrunnisa Gülşen, "Filistinli kardeşlerimizi anmak, onların özgürlüğünü yansıtmak için Filistin dansı yaptık. Onların bu dans sayesinde gündeme girmelerini istiyor, yani onların özgür olmasını istiyoruz" dedi.