Mihnet Ne Demek? Mihnet Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türkçede bulunan sözcüklerin manasını bilip kullanmak son derece önemlidir. Mihnet sözcüğü uzun senelerdir dilimize bulunan, ancak manası tam olarak bilinmeyen sözcüklerden biridir. Birçok kişi mihnet sözcüğünün manasını öğrenmek için araştırma yapmaktadır. Bu yazımızda mihnet ne demek, mihnet ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Mihnet Ne Demek?

Mihnet kelimesi günlük konuşma dilinde çok yaygın kullanılmasa da mana açısından araştırılan kelimelerden biridir. Okunuşu, yazılışı farklı olan ve ilk defa duyulan sözcüklerin ne anlama geldiği her zaman merak edilmektedir. Mihnet kelime kökü açısından Arapça bir kelimedir. Dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça mhn kökünden gelen "miḥnat" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre mihnet sözcüğünün tek bir manası bulunmaktadır. Bu mana şu şekildedir:

Sıkıntı

Mihnet sözcüğü konuşmalarda veya yazılı metinlerde "sıkıntı" manasında kullanılmaktadır. Ayrıca mihnet kelimesinden oluşan "mihnet çekmek" deyimi de mevcuttur. Bu deyim, "sıkıntılı bir duruma çok uzun süre katlanmak, sıkıntı çekmek" manalarını taşımaktadır.

Mihnet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mihnet sözcüğünün manasının tam olarak kavranılabilmesi için cümle içinde kullanılması gerekmektedir. Mihnet cümle içinde kullanımı ve kökeni açısından oldukça merak edilen bir kelimedir. Bu kelimenin kökeni Arapçadır. Mihnet kelimesinin içerisinde geçtiği bazı örnek cümleler vermek gerekirse: