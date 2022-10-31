Mihrimah Sultan Nasıl Öldü? Mihrimah Sultan Neden, Ne zaman ve Kaç Yaşında Öldü?

Mihrimah Sultan nasıl öldü yönelik bilgilere ulaşmak oldukça zordur. Üçüncü Murat'ın saltanatta olduğu dönemde yani 1578 yılında öldüğü bilinmektedir. Mihrimah Sultan saray içinde ve dışında oldukça güçlü bir sultan olarak bilinmektedir. Mihrimah Sultan kaç yaşında öldü hakkında tarihi kaynaklar 56 yaşını ifade etmektedir. Ayrıca Rüstem paşayla evli olan sultanın İstanbul'da öldüğü bilinmektedir. Hürrem Sultanın kızı olan Mihrimah Sultan neden öldü hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Mihrimah Sultan Nasıl Öldü?

Mihrimah Sultan Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultanın kızıdır. Mihrimah Sultanın oldukça iyi eğitim aldığı bilinmektedir. Tarih kitaplarında adını hayırsever olarak gördüğümüz kadar Hürrem Sultan gibi güçlü bir kadın olduğu da bilinmektedir. Mihrimah Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın tek kızıdır. Bu nedenle Mihrimah Sultan oldukça değer gören ve imkanları geniş tutulan bir sultandır. Çünkü Mihrimah Sultanın servetinin çok fazla olduğu bilinmektedir. Mihrimah Sultan 17 yaşında Rüstem paşayla evlendiriliyor. Evlilikleri kardeşleri Bayezid ve Cihangir'in sünnet düğünüyle birlikte gerçekleşmiştir. Hayatının büyük bir bölümünü cami, medrese, hamam, çeşme, külliye yaptırmakla geçirmiştir. Mihrimah Sultanın nasıl öldüğü hakkında tarihi bir bilgi bulunmamaktadır.

Mihrimah Sultan Neden, Ne zaman ve Kaç Yaşında Öldü?

Mihrimah Sultan 56 yaşında, üçüncü Murat'ın saltanatı sırasında, İstanbul'da öldüğü bilinmektedir. Mihrimah Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarının yanına gömülmüştür. Mihrimah Sultanın defnedildiği yer, Süleymaniye Camii'ndeki türbedir. Annesi Hürrem Sultan gibi adından çok fazla söz ettirmiştir. Hatta Hürrem Sultan öldükten sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'a birçok konularda danıştığı bilinmektedir. 17 yaşında Rüstem Paşayla evlenen Mihrimah Sultan'ın toplam üç çocuğu dünyaya gelmiştir.