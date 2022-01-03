Mihver Devletler Kimlerdir? 2. Dünya Savaşı’nda Mihver Devletler Listesi

Mihver Devletler, 2. Dünya Savaşı'nda Müttefiklere karşı oluşturulan bir bloktur. Nazi Almanya'sı, İngiltere ve İtalya İmparatorluğu ilk kez 1930'lu yıllarda bir araya gelmiştir. Esas olarak 1936 yılında Almanya ve İtalya arasında imzalanmıştır. Üç temel devletin yanı sıra birçok devlet bu bloğa katılmıştır. Mihver Devletleri, 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa, Kuzey Afrika ve Doğu Asya'nın çoğu bölgesini işgal etmiştir. Mihver güçlerin yenilgisi ve ittifakının dağılmasıyla beraber savaş sona erdi.

Mihver Devletler Kimlerdir ?

Sözcük anlamı "eksen" olan Mihver Devletler, 2. Dünya Savaşı olduğu sırada karşıt güçlere karşı oluşturulan bir bloktur. 1936 yılı Ekim ayında İtalya ve Almanya arasında bir anlaşma ile imzalanmıştır. Benito Mussolini 1 Kasım'da Avrupa Ülkeleri'nin Berlin ekseninde yerleşeceğini duyurdu ve Mihver terimini açıkladı. Ardından 1936 yılının Kasım ayında, İtalya ve Japonya Anti-Komintern Paktı'nı imzaladı. İtalya da aralarına katılarak, Üçlü Pakt askeri bir ittifak haline geldi. Bu üç devletin yanı sıra birçok devlet bu bloğa katıldı.

Mihver Devletleri arasında yer alan Nazi Almanya'sı, önce Orta Doğu'yu, ardından Doğu ve Batı Avrupa'yı topraklarına katmayı amaçlamıştır. Daha sonra Asya'nın bazı stratejik noktalarını ele geçirmeyi ve komünizmin dünya üzerindeki varlığını ortadan kaldırmayı planlamıştır. İtalya ise eski Roma İmparatorluğu gibi güçlü devlet olmasını istemiş ve bu sebeple Almanya'ya yakınlaşmış ve Mihver bloğunda ilerlemiştir. Bu blokta yer alan Japonya ise ekonomik çıkarlar sebebiyle ABD'ye yaklaşmış, fakat savaşın patlak vermesiyle Almanya'ya geçiş yapmıştır. Bu devletlerin yanı sıra Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Finlandiya gibi devletler Mihver Devletlere katılmıştır.

2.Dünya Savaşı Mihver Devletler Listesi

İkinci Dünya Savaşı yıllarında kendi çıkarlarını ön plana koyarak oluşturulan Mihver Devletler, Müttefiklere karşı oluşturulmuştur. 2. Dünya Savaşı Mihver Devletleri listesi şu şekildedir: