Mıknatıs Nerelerde Kullanılır? Mıknatısın Kullanım Alanları Nelerdir Ve Ne İşe Yarar?

Mıknatıs, hayatımızın her alanında olup varlığını pek göstermeyen bir nesnedir. Kullandığımız çoğu üründe yer alsa da bunun bilinci detaya inildiğinde anlaşılır. Bir nevi görünmez kahraman olan mıknatısa bu yazımızda değineceğiz. Kullanım alanlarından ve ne işe yaradığından bahsedeceğiz.

Mıknatısın Kullanım Alanları Nelerdir?

Mıknatısın kullanım alanı bakımından çok geniş bir yelpazesi vardır. Hayatımızın çoğu yerinde kullandığımız mıknatıs günlük hayatımızda sürekli karşımıza çıkar. Kapı zilinden, televizyonumuza hatta kullandığımız kredi kartlarına kadar hayatın birçok yerinde bizimledir. Kullanım alanlarına baktığımızda;

Demir dolguyu katı karışımdan ayırmak için kullanılır.

Jeneratörlerde, elektrik motorlarında kalıcı mıknatıslar kullanılır.

Elektrikli vinçlerde ve hoparlörlerde elektromıknatıslar kullanılır.

Denizci pusulasında ve manyetik iğneler oluşturmada kullanılır.

Mıknatıs Nerelerde Kullanılır?

Pusula

Televizyon

VHS videolar

Bilgisayarlardaki diskler

Kredi kartları

Kapı zili

Hoparlör ve mikrofon

Transformatörler

Jeneratörler

Bunlar ve daha birçok alanda mıknatısın etkili bir biçimde kullanıldığını görürüz.

Mıknatıs Ne İşe Yarar?

Mıknatıs metalleri diğer maddelerden ayırmada ve hayatımızdaki birçok ürünün yapılması ve kullanılmasında işe yarar. Küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara, santral ve tesislerdeki kullanımlarına hayatımızdaki yapı taşlarındandır.