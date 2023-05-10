Milas Nerede? Milas Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

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Milas Nerede?

Muğla'nın 13 ilçesi vardır. Bu 13 ilçeden biri de Milas'tır. Söz konusu ilçe tatil için en çok tercih edilen yerleşim yeridir. Akdeniz Bölgesi'nde tatil için en çok tercih edilen yerler arasında Bodrum'la birlikte Milas da başı çeker.

Milas, Muğla şehir merkezine yaklaşık 65 km mesafededir. Kendi özel aracınızla bu mesafeyi yaklaşık 50 dakikada alabilirsiniz. İstanbul Milas arası ise 740 km'dir ve bu mesafe yaklaşık 10 saat sürmektedir.

Milas'a Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin farklı noktalarından tatil için Milas'a gelecekseniz en seri ulaşım aracı kuşkusuz uçaktır. Bodrum Havaalanı bu kapsamda tercih edilecek hedef noktaların başında gelir. Bodrum Havaalanı, Bodrum ile Milas'ın tam ortasında bulunmaktadır. Havaalanını ile Milas ilçe merkezi arasındaki mesafe 15 km'dir.

Karayolu ile Milas'a gelecekseniz Muğla üzerinden ya da Aydın üzerinden bu ilçeye gelmeyi düşünebilirsiniz. Geleceğiniz yere göre hangi güzergâhı takip edeceğinize karar vermeniz daha uygun olacaktır. Aydın üzerinden Milas'a gelen yol, Aydın'ın Söke ilçesi üzerinden gelmektedir. Muğla üzerinden gelen yol da Yatağan üzerinden takip edilir.