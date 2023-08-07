Milet Antik Kenti Nerede? Milet Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Milet Antik Kenti'nde ilk yerleşimin MÖ 2 binli yıllara kadar dayanması ile burada yer alan Milet Antik Kenti, Myken kolonisi ve Atina Krallığı döneminden izler taşır. Asıl inşası Atina Krallığı tarafında yapılan Milet Antik Kenti ne zaman inşa edildi de cevap MÖ 2 bindir. Atina Krallığı tarafından yapılan Milet Antik Kenti hangi medeniyete ait olduğu İonia Uygarlığı olarak verilmektedir. Ege'ye vardığınızda Milet Antik Kenti nerede ve hangi şehirde olduğu, Milet Antik Kenti'ne nasıl gidilir konusunda önemli ipuçları verecektir.

Milet Antik Kenti

Hem uzak geçmişi hem de adının geçtiği efsaneler ile ilgi odağı olan Milet Antik Kenti ülkemizde yer alan en karakteristik antik kentler arasında yer almaktadır. Yerleşim geçmişinin MÖ 2 binli yılların ortasına kadar dayandığı Milet Antik Kenti, başlarda kendini Myken kolonisinin varlığı ile gösterirken daha sonra Milet Antik Kenti, İonialılar ile daha da öne çıkmış ve bu uygarlıkla gelişmiştir. İonia'nın en önemli şehir limanlarından biri olan Milet Antik Kenti, Atina Kralı Kordos'un oğlu Nekus önderliğinde kurulmuştur. En parlak dönemlerini MÖ 6. Ve 7. Yüzyıllarda yaşayan Milet Antik Kenti, özellikle MÖ 650'den sonra Karadeniz ve Akdenizde'ki ticaret kolonileri sayesinde daha çok zenginleşmiş ve gelişmiştir. MÖ 546'da Perslilerin eline geçen kent daha sonra Roma İmparatorluğu döneminde bağımsız bir kent olmuştur.

Erken Hristiyanlık dönemden Milet'te olan yerleşim küçülürken 13. Yüzyılda Selçuklu devleti egemenliğine daha sonra ise Osmanlı devleti egemenliğine girmiştir. Milet Antik Kenti ören yerlerinde kendi özgün döneminden kalma: Faustina Hamamı, Milet Tiyatrosu, Tören Caddesi, Agora, Virgilus Capito, Anıtsal Çeşme, Gymnasium, Türk Hamamı, Hamam, Delphinion, Athena Tapınağı Stadium, Zeus Olimpio Temenosu, Senato Binası, Mısır Tanrıları Temenosu kalıntıları yer almaktadır.

Milet Antik Kenti Nerede?

Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmadan önce Milet Antik Kenti, MÖ 2 binli yıllarda Minos Kralı'nın kardeşi Serpedon komutasında Girit'ten Anadolu'ya akın yapan bir grup göçmen tarafından kurulmuştur. Bu göçmenlerden sonra Miken(Myken) ve Aka kolonileri yerleşmiştir. Bu kolonilerden sonra Milet Antik Kenti'nde Roma, Doğu Roma, Arkaik, Helenistik, Menteşe Beyliği ve Osmanlı Devleti gibi medeniyetler kentte yaşamıştır.

Milet ören yeri ya da Milet Antik Kenti, Ege'nin incisi olan Aydın ilimizin Didim ilçesinde yer almaktadır. Didim ilçesinin Balat köyü sınırlarında kalan Milet Antik Kenti, Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü alanda bulunmaktadır.

Milet Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Aydın'ın Didim ilçesine vardıktan sonra Didim ilçe merkezinden kalkan Balat minibüslerine binlemişiniz. Buradan balat köyüne ulaşarak oradan Milet Antik Kenti'ne gidebilirsiniz.

Milet Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar? Müze Kart Geçiyor Mu?

Kapalı günü olmayan Milet Antik Kenti'nin kapalı günü bulunmamaktadır. Açılış saati sabah 08.30 iken kapanış saati 19.00 saatidir. Bilet için gişe kapanış saati ise 18.30 verilmektedir. Giriş ücreti 100 TL olarak belirlenmiştir. Buradan aldığınız aynı biletle Milet Antik Kenti Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Müze kart kullanarak da Milet Antik Kentini ve Milet Müzesi'ni gezebilirsiniz.