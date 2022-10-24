Milletler Cemiyeti Ne Zaman Kuruldu? Milletler Cemiyeti’nin Kurulması Kararı Hangi Konferansta Alındı, Cemiyet-i Akvam Neye Sebep Oldu?

Milletler Cemiyeti ne zaman kuruldu diye baktığımızda hem Osmanlı Devleti'nin son dönemleri hem de Kurtuluş Savaş dönemleri ile karşılaşırız. Dünya savaşından sonra kurulduğu için Milletler Cemiyeti üyeleri de savaş döneminde karşımıza çıkan ülkeler olmaktadır. Milletler Cemiyeti'nin kurulması kararı hangi konferans diye araştırırken karşınıza Cemiyeti Akvam nedir sorusu çıkıyorsa ve kafanız karışıyorsa size bu yazımızda doğru detaylar ile konuyu anlatacağız. Milletler Cemiyetinin kurulması neye sebep olmuştur? Buyurun beraber bakalım.
Milletler Cemiyeti ile ilgili en çok merak araştırılan soruların başında Milletler Cemiyeti ne zaman kuruldu sorusu karşımıza çıkmaktadır. 1.Dünya Savaşından sonra 10 Ocak 1920 yılında kurulmuştur. Milletler Cemiyetinin kuruluş yeri İsviçre'dir. Kuruluş amacı özellikle savaş sonrasında milletler arasında yaşanacak problemlerin barışçıl bir yolla çözülmesi için gereken adımların atılması olarak karşımıza çıkar.
Milletler Cemiyeti'nin kurulması kararı hangi konferans ile alındığı da araştırılan ve merak edilen sorulardan biridir. Milletler Cemiyetinin ülkelerin sorunlarını barışçıl yollar ile çözülmesi için kurulmasına 25 Ocak 1919 yılındaki Paris Barış Konferansı sırasında karar verilmiştir.
Milletler Cemiyeti kurulduktan sonra farklı dönemlerde farklı ülkelerin üye olduğu bir cemiyettir. Milletler Cemiyeti üyeleri kurulduğunda üye olan ve kurucu üye olarak da geçen üyeleri aşağıdaki gibidir;
Amerika Birleşik Devletleri
Milletler Cemiyeti kurulduktan sonra sözleşmeyi kabul etmesi için davet edilen ve tarafsız olan ülkeler;
Milletler Cemiyetine sonradan üye olan ülkeler;
10 Ocak 1920'de "ülkelerin barışçıl çözüm yollarına gitmesi" için kurulan Milletler Cemiyeti günümüzdeki Birleşmiş Milletlerin temeli olarak görülmektedir. Milletler Cemiyetinin kurulması Birleşmiş Milletlerin kurulmasına sebep olmuştur.
Milletler Cemiyetinin diğer adı olarak karşımıza Cemiyeti Akvam çıkmaktadır. Cemiyeti Akvam; Paris Barış Konferansında 25 Ocak 1919 yılında kurulması kararlaştırılan, 10 Ocak 1920 de İsviçre'de kurulmuş olan bir kuruluştur. Amacı dünya ülkelerinin sorunlarının savaşsız, barış yolu ile çözülmesi olan Cemiyeti Akvam 20 Nisan 1946 yılında 2.Dünya Savaşı patlak verdiği dönemde dağılmıştır.