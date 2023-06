Milli Edebiyat Dönemi Hikaye Özellikleri - Milli Edebiyat Dönemi Hikaye Örnekleri Ve Yazarları

Türk Edebiyatı ülkemizin sanat dallarından en gelişmiş olan alanlarından ve en zengin kültür miraslarımızdan birisidir. Çeşitli akımlarla ve dönemlerle renklenmiş Türk Edebiyatı tarihinin milli edebiyat dönemi türlü güzellikte hikayeleri bünyesinde barındırmaktadır. Bahsi geçen bu hikayelerin özellikleri edebiyat meraklıları tarafından araştırma konusu olmaktadır. Peki, milli edebiyat dönemi hikaye özellikleri nelerdir? İşte detaylı yanıtlar…

Milli Edebiyat Dönemi

2. Meşrutiyet Döneminin hemen akabinde gelişen 'ulusçuluk akımı' edebiyat alanına da sirayet etmiş, milli edebiyat akımı gelişmiştir. Milli edebiyat döneminin genel özelliği ise edebi kaynak olarak ulusak imgelerin kullanılmasıdır. Milli edebiyat dönemi 1911'de Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp tarafından yayımlanan Genç Kalemler isimli dergi ile başlamış, kısa sürede birçok yazar ve şairin de benimsediği bir akım olmuştur.

Milli Edebiyat Dönemi Hikayeleri Ve Özellikleri

Türk Edebiyatında yer alan her akımın kendine has üslup ve biçim özellikleri vardır, milli edebiyat döneminde yazılan hikayelerin kendine has özellikleri vardır. Bu özellikler şunlardır;

Milliyetçilik ve halkın bağımsızlığı dönemin eserlerinde baskındır.

Olay örgüsü bireysel değil, halkı ve memleketi konu alan olaylar çerçevesinde gelişmiştir.

Anadolu insanın yaşadığı zorluklar ve bağımsızlık mücadelesi vurgulanmıştır.

Sanat toplum içindir anlayışı benimsenmiştir.

Yöresel ve ulusal deyişler, atasözleri ve deyimler sıklıkla kullanılmaktadır.

Osmanlıca, Farsça kelimeler kullanılmamış sade bir dil ve öz Türkçe kelimeler kullanılmaya ayrıca dikkat edilmiştir.

Konular yazarlar tarafından gerçekçi bir bakış açısı ile ele alınmıştır.

Milli edebiyat döneminin en bilinen ve bu akımın bütün özelliklerini taşıyan bazı hikayeler ise şunlardır; Dağa Çıkan Kurt, Bomba, Efe'nin Hikayesi, Sinekli Bakkal, Hürriyet Bayraklar.

Milli Edebiyat Dönemi Hikaye Yazarları Kimlerdir?

Konumuz olan milli edebiyat dönemi akımı Genç Kalemler isimli derginin yazarları olan usta kalemler Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Cenap Yöntem'in gayretleri ile başlamıştır. Kısa sürede bu akıma destek olan ve eserlerinde akımın pek çok özelliğine yer veren sanatçı olmuştur, bu sanatçıların arasında yer alan hikaye yazarlarının başlıca gelenleri ise şunlardır;