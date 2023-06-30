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Giriş Tarihi: 30.6.2023 10:43 Son Güncelleme: 30.6.2023 10:44

Milli Edebiyat Dönemi Roman Özellikleri - Milli Edebiyat Dönemi Roman Örnekleri Ve Yazarları

Milli Edebiyat döneminde roman özellikleri, edebiyat derslerinde işlenen temel müfredat konularından biridir. Milli Edebiyat dönemi roman özellikleri, edebiyat alanında yazılan eserleri daha kolay anlamanızı sağlayacaktır. Milli Edebiyat romanı özellikleri Servet-i Fünün ve Fecr-i Ati anlayışından daha farklıdır. Milli Edebiyat dönemi roman yazarları ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık.

Milli Edebiyat Dönemi Roman Özellikleri - Milli Edebiyat Dönemi Roman Örnekleri Ve Yazarları

Milli Edebiyat döneminde roman özellikleri ile ilgili ayrıntıları edebiyat kaynaklarında bulabilirsiniz. Söz konusu roman örnekleri, konuya daha profesyonel bakmanızı sağlayacaktır. Milli Edebiyat dönemi roman özellikleri incelenirken karşınıza çıkan hususlar sizi şaşırtacaktır. Konunun incelenmesinde, edebiyat alanındaki diğer roman özellikleri ile kıyaslama da yapabilirsiniz. Milli Edebiyat dönemi roman yazarları yazımızın devamında.

Milli Edebiyat Döneminde Roman Özellikleri

Milli edebiyat döneminde yazılan roman türündeki eserlerin dikkat çeken bir kısım özelikleri vardır. Bu özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • Romanın teması toplumsal olaylardan, tarihten ve olaylardan oluşur.
  • Bireysel konulardan ziyade toplumsal konular ele alınmıştır.
  • Bağımsızlık, vatan, milliyetçilik, hürriyet gibi konular yaygın olarak işlenmiştir.
  • Mekân olarak çok nadiren İstanbul dışına çıkılmıştır.
  • Belli bir bölgede sıkışmış kişilerin aksine bizzat toplumun içinde yaşayan kişiler öne çıkarılmıştır.
  • Yazarlar, natüralizm ve realizmin etkisinde kalmışlardır.
  • Romanlar daha çok günlük konuşma diline yakındır.

Milli Edebiyat Dönemi Roman Yazarları

Türk milli edebiyatı denildiğinde aklınıza gelen meşhur sanatçıların birçoğu milli edebiyat dönemi yazarlarına örnek olarak verilebilir. Bu dönemde öne çıkan roman yazarları aşağıda sıralanmıştır.

  • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  • Halide Edip Adıvar
  • Reşat Nuri Güntekin
  • Refik Halit Karay

Milli edebiyat döneminde yazılan eserler olay, kişi, mekân ve zaman açısından belli kalıplara dayanır. Bu anlamda yazılan eserler günümüz edebiyatına da ışık tutmuştur. Cumhuriyet dönemi yazarlarının edebiyata bakış açıları bu konuda yol göstericidir.

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Milli Edebiyat Dönemi Roman Özellikleri - Milli Edebiyat Dönemi Roman Örnekleri Ve Yazarları
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