Milli Edebiyat Dönemi Roman Özellikleri - Milli Edebiyat Dönemi Roman Örnekleri Ve Yazarları

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Milli Edebiyat Döneminde Roman Özellikleri

Milli edebiyat döneminde yazılan roman türündeki eserlerin dikkat çeken bir kısım özelikleri vardır. Bu özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Romanın teması toplumsal olaylardan, tarihten ve olaylardan oluşur.

Bireysel konulardan ziyade toplumsal konular ele alınmıştır.

Bağımsızlık, vatan, milliyetçilik, hürriyet gibi konular yaygın olarak işlenmiştir.

Mekân olarak çok nadiren İstanbul dışına çıkılmıştır.

Belli bir bölgede sıkışmış kişilerin aksine bizzat toplumun içinde yaşayan kişiler öne çıkarılmıştır.

Yazarlar, natüralizm ve realizmin etkisinde kalmışlardır.

Romanlar daha çok günlük konuşma diline yakındır.

Milli Edebiyat Dönemi Roman Yazarları

Türk milli edebiyatı denildiğinde aklınıza gelen meşhur sanatçıların birçoğu milli edebiyat dönemi yazarlarına örnek olarak verilebilir. Bu dönemde öne çıkan roman yazarları aşağıda sıralanmıştır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Halide Edip Adıvar

Reşat Nuri Güntekin

Refik Halit Karay

Milli edebiyat döneminde yazılan eserler olay, kişi, mekân ve zaman açısından belli kalıplara dayanır. Bu anlamda yazılan eserler günümüz edebiyatına da ışık tutmuştur. Cumhuriyet dönemi yazarlarının edebiyata bakış açıları bu konuda yol göstericidir.