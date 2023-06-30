Milli Edebiyat Dönemi Roman Özellikleri - Milli Edebiyat Dönemi Roman Örnekleri Ve Yazarları

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Milli edebiyat döneminde yazılan roman türündeki eserlerin dikkat çeken bir kısım özelikleri vardır. Bu özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
Türk milli edebiyatı denildiğinde aklınıza gelen meşhur sanatçıların birçoğu milli edebiyat dönemi yazarlarına örnek olarak verilebilir. Bu dönemde öne çıkan roman yazarları aşağıda sıralanmıştır.
Milli edebiyat döneminde yazılan eserler olay, kişi, mekân ve zaman açısından belli kalıplara dayanır. Bu anlamda yazılan eserler günümüz edebiyatına da ışık tutmuştur. Cumhuriyet dönemi yazarlarının edebiyata bakış açıları bu konuda yol göstericidir.