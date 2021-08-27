Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: 2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması....

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, öğretmenlere mazeret tayini müjdesi verdi. Bakan Özer, mazeret ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerinin mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını bildirdi. Millî Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında Bakan Özer'in "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması
kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.
260 FİZYOTERAPİST ALINACAK
Bakan Özer ayrıca, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
'ne bağlı hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alınacağını bildirdi. Özer, "Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan öğrenci ve vatandaşlarımızın değerlendirildiği, tanılamanın yapıldığı ve bireysel eğitim planlamalarının belirlendiği RAM'larda ilk kez fizyoterapist desteği de sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın tensipleriyle 260 yeni fizyoterapist kadrosu ihdas edildi. 81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak. Böylece RAM'larda öğrenci ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesi de artmış olacak. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA
YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN HAZIRLIK SÜRÜYOR
BAKAN Özer, 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü ve tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirtti.